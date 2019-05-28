Зеленський повернув громадянство Саакашвілі. Прилетить вже завтра

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Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеілу Саакашвілі.

Колишній лідер Грузії просив про це новообраного президента і анонсував повернення до України.

Речниця пана Саакашвілі Дарина Чиж написала у Facebook, що він повернеться до України вже завтра о 17.15 рейсом з Варшави до аеропорту "Бориспіль".

В прикордонній службі пояснили BBC News Україна, що не можуть обмежити громадянина України у в'їзді на територію його держави. Тому Саакашвілі пропустять.

Минулого року Міхеіла Саакашвілі видворили з України і заборонили в'їзд на наступні кілька років.

Пан Зеленський виключив з відповідного указу Петра Порошенка речення про втрату Саакашвілі громадянства України.

"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - заявив екс-президент Грузії раніше у зверненні до Зеленського.

Ще до перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський схвально висловлювався про Міхеіла Саакашвілі.

На питання журналістів про те, чи планує він співпрацювати з колишнім президентом Грузії в разі перемоги, Зеленський відповів, що той "захищає демократію в Європі і має гарний досвід боротьби з корупцією".

"Я думаю, вся Грузія йому вдячна. Я б хотів з ним поспілкуватися на тему боротьби з корупцією", - сказав Зеленський.

Пан Саакашвілі вже відреагував на указ президента в соцмережах.

Наразі екс-президент Грузії мешкає в Європі, де, за його словами, він отримав право на проживання і роботу.

Історія з громадянством

26 липня 2017 президент Петро Порошенко видав указ про позбавлення Міхеіла Саакашвілі українського громадянства. Сам політик у той час перебував у США.

Попри це, 10 вересня 2017 року пан Саакашвілі силою зумів прорватись через український кордон з Польщі.

22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України зі сторони Польщі. Потім тривали судові розгляди щодо його статусу, а 12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.

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