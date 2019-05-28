Зеленський повернув громадянство Саакашвілі. Прилетить вже завтра
Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеілу Саакашвілі.
Колишній лідер Грузії просив про це новообраного президента і анонсував повернення до України.
Речниця пана Саакашвілі Дарина Чиж написала у Facebook, що він повернеться до України вже завтра о 17.15 рейсом з Варшави до аеропорту "Бориспіль".
В прикордонній службі пояснили BBC News Україна, що не можуть обмежити громадянина України у в'їзді на територію його держави. Тому Саакашвілі пропустять.
Минулого року Міхеіла Саакашвілі видворили з України і заборонили в'їзд на наступні кілька років.
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Пан Зеленський виключив з відповідного указу Петра Порошенка речення про втрату Саакашвілі громадянства України.
"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - заявив екс-президент Грузії раніше у зверненні до Зеленського.
Ще до перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський схвально висловлювався про Міхеіла Саакашвілі.
На питання журналістів про те, чи планує він співпрацювати з колишнім президентом Грузії в разі перемоги, Зеленський відповів, що той "захищає демократію в Європі і має гарний досвід боротьби з корупцією".
"Я думаю, вся Грузія йому вдячна. Я б хотів з ним поспілкуватися на тему боротьби з корупцією", - сказав Зеленський.
Пан Саакашвілі вже відреагував на указ президента в соцмережах.
Наразі екс-президент Грузії мешкає в Європі, де, за його словами, він отримав право на проживання і роботу.
Історія з громадянством
26 липня 2017 президент Петро Порошенко видав указ про позбавлення Міхеіла Саакашвілі українського громадянства. Сам політик у той час перебував у США.
Попри це, 10 вересня 2017 року пан Саакашвілі силою зумів прорватись через український кордон з Польщі.
22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України зі сторони Польщі. Потім тривали судові розгляди щодо його статусу, а 12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.
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