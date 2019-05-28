Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади

Копирайт изображения Fonet Image caption Серби на півночі Косова звели барикади на дорогах, намагаючись завадити просуванню косовського спецназу

Косовський спецназ увійшов у населені сербами північні райони Косова і арештував місцевих поліцейських-сербів та кількох цивільних в рамках операції, яку влада Косова назвала "операцією проти організованої злочинності". Сербія відреагувала на це приведенням армії в бойову готовність.

Серби на півночі Косова почали зводити барикади на автошляхах та палити шини, аби завадити пересуванню косовського спецназу.

Пізніше Росія повідомила про затримання члена місії ООН в Косово - росіянина Михайла Краснощекова.

У миротворчих силах KFOR підтвердили, що поліцейські операції в Косово проводяться проти "осіб, обвинувачених в корупції і злочинності, а не проти сербів".

Республіка Косово проголосила незалежність 2008 року. Як незалежну державу її визнають 102 країни світу.

Сербія не визнає незалежність Косова, вважаючи цю територію автономною провінцією Косова та Метохія.

Україна також не визнає незалежність Косова.

У Косові у 2013 році 10 громад зі значною часткою сербського населення утворили співдружність сербських громад, населення яких складає приблизно 100 тисяч людей. На цих територіях, які переважно розташовані на півночі Косова, не діє підпорядкована уряду Республіки Косово поліція.

Операція відбулася наступного дня після того, як президент Сербії Александр Вучич заявив сербському парламенту, що якщо не буде досягнуто компромісу у перемовинах між Сербією та урядом Косово, косовські албанці начебто нападуть на сербів у Косові.

"За відсутності компромісу албанці нападуть на сербів у Косові. Хоча це важко, і ми знаємо, що у Косово НАТО, ми не допустимо погрому сербів", - сказав Вучич у понеділок.

Як почалася криза?

Косовський спецназ провів арешти у вівторок рано вранці. Заарештовано десятки людей, в основному офіцери поліції і митники. Як заявляє уряд Косова, всі вони причетні до контрабанди зброї та хабарництва.

Косовські ЗМІ повідомили, що загалом заарештували 28 осіб, зокрема, 19 поліцейських і дев'ять цивільних.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Косовський спецназ увійшов у населені сербами райони північного Косова вранці, за повідомленнями уряду Косова, для затримання злочинців

Прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай написав у Twitter, що в північних муніципалітетах Косова проводиться операція проти контрабандистів та організованої злочинності, та закликав місцевих сербів зберігати спокій та повагу до закону.

Президент Сербії розцінив операцію як атаку на сербів і заявив, що Белград не допустить сербських погромів у Косові. "Наша армія за будь-якої серйозної загрози порядку в Північному Косові і Метохії буде захищати наших людей", - заявив Александр Вучич у парламенті.

"Ми не допустимо нову операцію "Буря", і хочу сказати вам, що всі підрозділи поліції, спеціальних сил і спецназу знаходяться в повній бойовій готовності", - сказав сербський президент, згадавши про операцію хорватської армії в населених сербами районах Хорватії у 1995 році.

Вучич повідомив про арешт косовським спецназом 22 громадян Сербії.

Відповідаючи на звинувачення Вучича в цілеспрямованій операції проти етнічних сербів, косовський уряд підкреслив, що серед заарештованих є також громадяни Албанії та Боснії, а метою операції є боротьба з організованою злочинністю.

Один косовський поліцейський під час операції отримав вогнепальне поранення, заявив агентству Бета речник поліції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що сербська армія приведена у повну бойову готовність

Водночас Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила у Twitter про арешт косовським спецназом співробітника Місії ООН у Косово росіянина Михайла Краснощекова.

Місія ООН в Косово повідомила про затримання двох своїх співробітників, яких побили та відправили до лікарні.

Голова Місії ООН в Косово Захір Танін закликав до негайного звільнення співробітників ООН.

Косівський лідер Хашим Тачі пояснив побиття Краснощекова тим, що російський співробітник місії ООН намагався перешкодити поліцейської операції.

Копирайт изображения Fonet Image caption У Сербії повідомили про 22 затриманих сербів під час операції

О 15:30 за київським часом Краснощекова відпустили, повідомила прес-служба Місії ООН у Косово.

Барикади на шляхах

Рейд косовського спецназу почався близько 7:30 з сигналу поліцейських сирен, передає Сербська служба ВВС.

"Це вже відомий сценарій, дуже неприємний для жителів, - розповіла місцева журналістка, редакторка сайту Kossev Тетяна Лазаревич. - Діти йшли в школу, а сирени все вили, майже півтори години. Враження було жахливе. Всі зрозуміли, що це сигнал до арештів".

Очевидці бачили, як група поліцейських веде чоловіка та жінку, також у формі.

У містечку Зубін-Потік жителі звели барикади на шляху броньованих поліцейських машин, почали палити шини і кидатися в спецпризначенців камінням. Поліція застосувала проти них гумові кулі і також, як повідомили ВВС очевидці, сльозогінний газ. Постраждалі є з обох сторін.

Копирайт изображения Коссев Image caption Серби збираються у північних районах Косовської Митровиці

На вулицях Косовської Митровиці, де проживають переважно серби, почали збиратися люди.

У цьому місті також звели барикади, розповіла Сербській службі ВВС Тетяна Лазаревич.

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