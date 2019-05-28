Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий секретар РНБО повідомив про зникнення моніторів та серверів з секретною інформацією

Новий секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив про зникнення моніторів та серверів з секретною інформацією з ситуативної кімнати Адміністрації президента. До свого допису у Facebook він додав відеозапис з приміщень, де, за його словами, перебувало обладнання.

"Це ситуативна кімната Адміністрації президента. Отак вона зараз виглядає. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше", - зазначив він.

"На всіх стінах були великі монітори, які були приєднані до серверів, які знаходяться по ту сторону стіни. Все було знято під час зміни влади. Отака вийшла цивілізована передача влади, залишилися хіба що прапори. Сервери також були вивезені", - повідомив секретар РНБО.

Данилюк наголосив, що у приміщенні проходили наради зокрема щодо інформації, яка потрапляла з секретних джерел по захищеним каналам зв'язку саме до ситуативної кімнати.

Він пообіцяв звернутися до правоохоронців щодо зникнення обладнання.

Відеозапис Данилюка вже прокоментували екс-секретар РНБО Олександр Турчинов та речник Петра Порошенка Святослав Цеголко.

"Олександр Данилюк на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова)", - зазначив Олександр Турчинов.

Він додав, що головний ситуаційний центр РНБО на вулиці Болбочана перебуває під надійною охороною.

"Уся техніка для ситуаційної кімнати Президента була орендована за власний кошт Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцю. Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише on line", - повідомив речник Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Він додав, що джерела інформації, з якими працювали у ситуативній кімнаті, "залишалися на своїх місцях" в СБУ та інших відомствах.