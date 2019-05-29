У світі може зникнути цілий вид носорогів

Копирайт изображения Save the Rhino International Image caption У світі зилишилося від 30 до 100 суматранських носорогів

Майбутнє найдавнішого виду серед тепер існуючих носорогів - суматранського - під загрозою. В Малайзії помер останній самець цього виду.

Ці тварини колись бродили практично по всій території Азії, а тепер майже зникли з дикої природи. Вважають, що їх існує від 30 до 100 особин.

Про смерть носорога Тем, який жив у заповіднику на острові Борнео, оголосили у понеділок.

Єдиним членом цього виду в Малайзії залишилася самка на ім'я Імен.

Вчені вважають, що через багатолітню вирубку лісів і браконьєрство у дикій природі залишилося від 30 до 100 цих носорогів, найбільше з них живе на острові Суматра.

Тему було щонайменше 30 років, його знайшли на пальмовій плантації у 2008 році. З того часу він жив у заповіднику в малайзійському штаті Сабах.

На жаль, за цей час він так і не зміг дати потомство.

Копирайт изображения AFP/getty/Andreas Putranto Image caption Рату та її дитинча Деліла живуть у заповіднику в Індонезії

Факти про Суматранського носорога:

Сьогодні є п'ять видів носорога - двоє з них в Африці, ще троє - в Азії;

Суматранський носоріг належить до азійських видів;

Він тісно пов'язаний з носорогом волохатим, який вимер близько 10 тисяч років тому;

У дикій природі залишилося не більше 100 суматранських носорогів (за іншими оцінками, їх лише 30), вони живуть на островах Суматра і Борнео.

Оголошуючи сумну новину про Тема, малайзійські чиновники сказали, що він помер від старості, хоча точну інформацію покаже розтин.

Кеті Дін, виконавчий директор благодійної організації "Зберегти носорогів", сказала, що попри його смерть, все ще залишається надія, що цей вид не вимре.

Суматранські носороги сильно постраждали від браконьєрства та втрати середовища проживання, але найбільшою загрозою, з якою стикається сьогодні вид, є фрагментованість популяції.

Копирайт изображения Save the Rhino International Image caption Носоріг Роза є однією з останніх надій на майбутнє цього виду

"Чесно кажучи, їм важко знайти один одного, щоб спаровуватися і успішно розмножуватися", - каже Кеті Дін.

Тому з часом на розмноження суматранських носорогів надії стає все менше.

"Кілька таких тварин є в заповідниках і ми намагаємось сприяти тому, аби вони якомога швидше дали потомство", - сказала вона.

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