Саакашвілі повернувся в Україну

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Міхеіл Саакашвілі у середу повернувся до України. Екс-президент Грузії прилетів близько 17.30 рейсом з Варшави до аеропорту "Бориспіль". Там його зустрічали прихильники.

"Мене переповнюють емоції - дуже емоційно дихати українським повітрям, ступити на українську землю [...] Сьогодні я повернувся в той самий аеропорт, з якого мене виганяли через те, що я підняв голос проти "барижної" влади і несправедливості", - сказав пан Саакашвілі, коли вийшов до журналстів.

"Я хочу разом з мільйонами українців - після того, як виник історичний шанс, з новим президентом, з новим урядом - взяти участь в будівництві нової України. Вірю, що в України все вийде", - додав він.

Також він додав, що не планує брати участь в виборах, але "зробить все", щоб в українську владу прийшли нові обличчя.

Прикордонники пропустили пана Саакашвілі без проблем. Напередодні Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

За часів президента Петра Порошенка Саакашвілі видворили з України і заборонили в'їзд.

28 травня Володимир Зеленський виключив з відповідного указу Петра Порошенка речення про втрату Саакашвілі громадянства України

Після виборів колишній лідер Грузії просив про це новообраного президента і анонсував повернення до України.

На своїй сторінці у Facebook він одразу подякував пану Зеленському і заявив, що "буде боротися за те, щоб Україна стала провідною державою на європейському континенті".

Після публікації указу Зеленського в прикордонній службі пояснили BBC News Україна, що не можуть обмежити громадянина України у в'їзді на територію його держави. Тому Саакашвілі без проблем пропустять.

Ще до перемоги на виборах Володимир Зеленський схвально висловлювався про Міхеіла Саакашвілі.

На питання журналістів про те, чи планує він співпрацювати з колишнім президентом Грузії в разі перемоги, Зеленський відповів, що той "захищає демократію в Європі і має гарний досвід боротьби з корупцією".

"Думаю, вся Грузія йому вдячна. Я б хотів з ним поспілкуватися на тему боротьби з корупцією", - сказав Зеленський.

Історія з громадянством

Копирайт изображения Getty Images Image caption 5 грудня 2017 року Саакашвілі затримали в Києві в рамках розслідування кримінальної справи про злочинне угрупування, у якій фігурував Сергій Курченко

26 липня 2017 президент Порошенко видав указ про позбавлення Міхеіла Саакашвілі громадянства. Сам політик у той час перебував у США.

Попри це, 10 вересня 2017 року пан Саакашвілі силою зумів прорватись через український кордон з Польщі.

22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України зі сторони Польщі. Потім тривали судові розгляди щодо його статусу, а 12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.

Після цього екс-президент Грузії мешкав у Європі, де, за його словами, він отримав право на проживання і роботу.

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