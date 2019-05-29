Саакашвілі повернувся в Україну
Міхеіл Саакашвілі у середу повернувся до України. Екс-президент Грузії прилетів близько 17.30 рейсом з Варшави до аеропорту "Бориспіль". Там його зустрічали прихильники.
"Мене переповнюють емоції - дуже емоційно дихати українським повітрям, ступити на українську землю [...] Сьогодні я повернувся в той самий аеропорт, з якого мене виганяли через те, що я підняв голос проти "барижної" влади і несправедливості", - сказав пан Саакашвілі, коли вийшов до журналстів.
"Я хочу разом з мільйонами українців - після того, як виник історичний шанс, з новим президентом, з новим урядом - взяти участь в будівництві нової України. Вірю, що в України все вийде", - додав він.
Також він додав, що не планує брати участь в виборах, але "зробить все", щоб в українську владу прийшли нові обличчя.
Прикордонники пропустили пана Саакашвілі без проблем. Напередодні Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.
За часів президента Петра Порошенка Саакашвілі видворили з України і заборонили в'їзд.
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28 травня Володимир Зеленський виключив з відповідного указу Петра Порошенка речення про втрату Саакашвілі громадянства України
Після виборів колишній лідер Грузії просив про це новообраного президента і анонсував повернення до України.
На своїй сторінці у Facebook він одразу подякував пану Зеленському і заявив, що "буде боротися за те, щоб Україна стала провідною державою на європейському континенті".
Після публікації указу Зеленського в прикордонній службі пояснили BBC News Україна, що не можуть обмежити громадянина України у в'їзді на територію його держави. Тому Саакашвілі без проблем пропустять.
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Ще до перемоги на виборах Володимир Зеленський схвально висловлювався про Міхеіла Саакашвілі.
На питання журналістів про те, чи планує він співпрацювати з колишнім президентом Грузії в разі перемоги, Зеленський відповів, що той "захищає демократію в Європі і має гарний досвід боротьби з корупцією".
"Думаю, вся Грузія йому вдячна. Я б хотів з ним поспілкуватися на тему боротьби з корупцією", - сказав Зеленський.
Історія з громадянством
26 липня 2017 президент Порошенко видав указ про позбавлення Міхеіла Саакашвілі громадянства. Сам політик у той час перебував у США.
Попри це, 10 вересня 2017 року пан Саакашвілі силою зумів прорватись через український кордон з Польщі.
22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України зі сторони Польщі. Потім тривали судові розгляди щодо його статусу, а 12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.
Після цього екс-президент Грузії мешкав у Європі, де, за його словами, він отримав право на проживання і роботу.
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