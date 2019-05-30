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Депутати у четвер відмовилися підтримати відставку Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра України, що означало б й відставку всього уряду.

За таке рішення проголосували 97 парламентарів.

Прем'єр написав заяву про відставку відразу після інавгурації Володимира Зеленського, який у своєму виступі в парламенті розкритикував уряд та закликав написати заяви про звільнення, якщо Кабінет міністрів не може розв'язати проблеми.

Того ж дня голова Адміністрації президента Андрій Богдан в ефірі "112 Україна" заявив, що через відставку прем'єра "ніхто плакати не буде".

"Ніякого колапсу не станеться. І можливо, це буде одне з найбільш правильних рішень прем'єр-міністра, якщо він зробить таке публічне самознищення", - додав він.

Перед розглядом питання відставки у парламенті прем'єр заявив, що за посаду не тримається та поважає будь-яке рішення Ради.

"Я ніколи у своєму житті не тримався за жодну посаду і не збираюсь триматись за посаду — я подав заяву про відставку з посади, яку ви сьогодні розглядаєте. З іншого боку, я ніколи не боявся відповідальності", — сказав Володимир Гройсман.

Він додав, що останнім часом багато хто говорить про дефолт, але це не його сценарій, не "сценарій для українців", оскільки передбачатиме значні втрати для громадян, інфляцію та припинення економічного зростання.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Раніше Володимир Гройсман заявив про свій намір балотуватись до Ради на чолі власної партії "Українська стратегія"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій перед голосуванням сказав, що проти відставки уряду.

"У ці важкі для країни часи нам вкрай необхідно зберігати стабільність і у Верховній Раді країни і в уряді, поки хтось робить експерименти над країною".

"Голосувати за відставку — нелогічно"

Ще до початку засідання парламенту фракція БПП провела засідання, на якому за словами заступника голови Ігоря Кононенка, вирішила не підтримувати відставку прем'єра.

"Країна на чотири місяці не може лишитись без керівництва. Звичайно, може бути виконувач обов'язків, але він не зможе підписувати рішення уряду. Не можемо країну аж до вересня лишити без повноцінного прем'єра", — сказав він.

Таку ж заяву зробив й інший член колишньої коаліції — фракція "Народного фронту".

"Ми не можемо з розпущеною Радою ще й лишити країну без повноцінного уряду. Думаю, відставки сьогодні не буде", — розповіла BBC News Україна заступник голови фракції Вікторія Сюмар.

Народний депутат від БПП та представник уряду у парламенті Вадим Денисенко заявив журналістам, що Володимир Гройсман подав у відставку у відповідь на заяву новообраного президента й відразу запропонував розпочати консультації, щодо кандидатури нового голови уряду.

За словами Денисенка, логіка полягала у тому, що після звільнення чинного уряду мали внести кандидатуру нового складу Кабміну, але жодних кроків у цьому напрямку не здійснили, тому звільнення Гройсмана зараз не призведе до фактичної зміни уряду.

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"З моєї точки зору, зараз абсолютно не логічно голосувати за відставку уряду Гройсмана, бо ми матимемо той самий уряд Гройсмана ще два місяці", — сказав він.

Як розповіли ВВС News Україна співрозмовники в Раді, Гройсман дещо охолов до ідеї відставки, саме тому і з'явились рішення БПП та "Народного фронту".

"Можливо охолов і зрозумів, що не варто втрачати такий медійний майданчик перед виборами", — розповів співрозмовник.

Заступник голови "Батьківщини" Сергій Соболєв розповів журналістам, що їхня фракція визначатиметься із голосуванням "в останній момент, коли ми почуємо аргументи Гройсмана і його бачення, хто і як керуватиме урядом після відставки".

"Найменше ми хочемо відповідати за той хаос, який можливий після відставки", - сказав депутат.

За його словами, усі "ключові питання мають бути після парламентських виборів".

При цьому лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сказала ЗМІ у кулуарах парламенту: "Якщо вже подана написано власноруч заява Гройсман про відставку, парламент не просто має задовольнити цю відставку, а зобов'язаний відправити у відставку цей уряд і потім сформувати тимчасовий уряд".

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що його партія підтримує відставку уряду через відсутність успіхів в економіці та "проведення політики сировинної залежності та жалюгідного виживання, сліпе виконання вказівок Міжнародного валютного фонду".

Прем'єр рекордсмен

Уряд Володимира Гройсмана Верховна Рада призначила 14 квітня 2016 року, що робить його найдовшим урядом в історії України.

Звільнення голови уряду, згідно з Конституцією, тягне за собою відставку всього Кабміну. Проте країна не залишилась би без уряду й у такому випадку.

"Після того, як парламент проголосує, й прийме мою відставку... Я продовжую працювати прем'єр-міністром до утворення нового уряду, так само продовжують працювати усі міністри... Навіть статусу в.о. немає", - сказав раніше Володимир Гройсман в інтерв'ю телеканалу ICTV.

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Конституція дійсно вказує, що відправлений у відставку уряд продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів.

Усього до складу нинішнього Кабміну входять: сам прем'єр, 16 міністрів, двоє виконуючих обов'язки та шестеро віце-прем'єрів (двоє з них також міністри).

За декілька днів до інавгурації Володимира Зеленського у відставку подав міністр закордонних справ Павло Клімкін, а в день складення присяги новообраним головою держави — міністр оборони Степан Полторак. Обоє міністрів, згідно з Конституцією, призначаються парламентом за поданням президента.

Заяви Клімкіна і Полторака поки не розглянули відповідні комітети Верховної Ради.

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