Стресова "Гра престолів". Кіт Харрінгтон ліг на реабілітацію

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Зірка "Гри престолів" Кіт Харінгтон ліг у реабілітаційний центр у США. Причиною, як повідомляють, став стрес.

Актор, відомий тим, що зіграв Джона Сноу, почав терапію кілька тижнів тому, пише видання Page Six.

Як повідомив Radio 1 Newsbeat його публіцист, Кіт працює над "деякими особистими проблемами".

У нещодавньому інтерв'ю актор розповів, що після зйомок фінальних сцен "Гри Престолів" його накрила "величезна хвиля емоцій". Він знімався у серіалі протягом восьми сезонів.

В іншому інтерв'ю виданню Esquire 32-річний актор розповів, як це - зніматися в останніх сценах у ролі Джона Сноу.

"Останній день зйомки... Я почувався добре... Почувався добре... Потім почали знімати останні кадри зі мною, і моє дихання трохи прискорилось. Потім гукнули: "Знято!" І я просто... зламався. То був сплеск одночасно полегшення й скорботи", - пояснював він.

У неділю вийшов документальний фільм про кінець "Гри престолів" - "Останній дозор" (The Last Watch). У ньому Кіт плакав, коли прочитав сценарій кінцівки.

Кіт, який знімався у "Грі престолів" з першого сезону до останнього, розповідав Variety, як на нього вплинула робота над таким насиченим шоу протягом тривалого періоду.

"У вас з'являються ці жарти, і ці стосунки розвиваються протягом восьми років", - пояснив він.

"І ці жарти ніколи не здавалися старими або набридлими. А в останньому сезоні я відчув, що усе це набридає. І я думаю, це тому, що ми розуміли - скоро кінець. Це спосіб емоційно від'єднатися від чогось: стосунки злегка ставали напруженішими", - говорив він.

Фінальні серії серіалу, що ґрунтується книгах "Пісня льоду і вогню" Джорджа Р. Р. Мартіна, дістали неоднозначні відгуки від понад мільйона людей, які підписали петицію за те, щоб їх перезняли.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кіт Харінгтон і його дружина Роуз Леслі зустрілися під час спільної роботи над "Грою престолів"

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