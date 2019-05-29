Зеленський направив до Ради законопроект про імпічмент

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Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроект про процедуру усунення президента з посади глави держави. Про це під час брифінгу повідомив представник президента у парламенті Раді Руслан Стефанчук.

Пан Стефанчук нагадав, що це було однією з обіцянок Володимира Зеленського, яку він давав під час передвиборчої кампанії.

Також, додав Стефанчук, до парламенту спрямовано звернення президента, в якому він закликає парламентарів розглянути законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.

"Це було би чесно, якби разом ми ці два проекти провели", - сказав він.

Окрім того, пан Стефанчук також анонсував підготовку й низки інших законопроектів - у них йдеться, зокрема, про запровадження відповідальності за неперсональне голосування в парламенті і депутатські прогули.

Процедура імпічменту

Процедура імпічменту президента вже зараз чітко прописана у 111-й статті Конституції України. Вона передбачає три голосування у Верховній Раді.

Спочатку проста більшість у 226 депутатів має ініціювати імпічмент у разі "державної зради або іншого злочину".

Для цього створюється спеціальна тимчасова слідча комісія, результати розслідування якої має схвалити конституційна більшість - щонайменше 300 депутатів.

Після цього Конституційний суд має перевірити справу на конституційність процедури, а Верховний суд - на обґрунтованість звинувачень.

І якщо все це буде, то остаточно затвердити імпічмент та відставити президента мають три чверті депутатів - щонайменше 338.

Втім, на думку експертів, попри формальну наявність цієї процедури, вона прописана таким чином, що втілити її в життя майже неможливо.

Під час ухвалення Конституції України в 1996 році складна процедура імпічменту стала одним з компромісів та умовою тодішнього президента Леоніда Кучми.

Один з розробників Конституції Сергій Головатий розповідав BBC News Україна: "Питання тоді стояло просто - імпічмент має бути прописаний у Конституції так, щоб реально його ніколи не можна було здійснити".

Водночас те, як саме депутати мають оголошувати президенту імпічмент, прописано і у 30-й главі ухваленого ще у 2010 році законі про регламент роботи Верховної Ради.

У двадцяти статтях депутати детально виписали усі процедури: створення спеціальної комісії, обрання спеціальних слідчих і прокурора для розслідування злочинів президента.

Руслан Стефанчук, говорячи про необхідність схвалення окремого законопроекту про імпічмент президента, заявив: "Чому це має бути окремий закон: в першу чергу тому, що це окрема процедура, яку ми не можемо сховати в регламент. Тому що регламент регулює тільки діяльність Верховної Ради, а процедура імпічменту виходить за діяльність парламенту і включає в себе діяльність Конституційного суду, Верховного суду, тощо".

"Ми пішли норамальним чесним шляхом - не ховаємо ці норми в якісь інші закони, а вийшли з окремим законопроектом", - каже пан Стефанчук.

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