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Центральна виборча комісія внесла зміни до своєї ж старої постанови і дозволила змінювати місце голосування без підтверджуючих документів.

Керівник розпорядника реєстру виборців Олександр Стельмах в розмові з BBC News Україна підтвердив, що вже із завтрашнього дня, щоб змінити місце, заявнику достатньо подати до відділення реєстру лише паспорт і заяву.

"Жодних додаткових довідок не потрібно. Ми добивались цього рішення понад чотири роки. Це значно спростить роботу органів реєстру та громадян", - розповів пан Стельмах.

Раніше тимчасову зміну місця голосування потрібно було обґрунтувати й підтвердити документами, які б засвідчили перебування громадянина у місті чи селі, де він бажає проголосувати.

Таким підтвердженням могла бути довідка з місця роботи, трудова книжка чи договір, для студентів - довідка з місця навчання, а для орендарів квартир - договір про оренду.

Підставою для зміни місця голосування могла слугувати й низка інших документів: довідка про відрядження, путівка до санаторію, виписка з лікарняного закладу, квитки на літак чи потяг.

На минулих виборах багато людей, які працюють як фізичні особи-підприємці й живуть у Києві, але їхні ФОП зареєстровані в інших містах, мали проблеми зі зміною місця.

Як проголосувати не вдома

Для зміни місця голосування усі охочі мають до 15 липня включно прийти до найближчого відділу ведення реєстру виборців.

Такі відділення є в кожному районі та місті України, а також в районах міст. Переважно - у приміщення держадміністрацій та виконкомах міських рад.

Можна прийти до органу ведення реєстру як за місцем реєстрації, так і постійного проживання або відпочинку.

У відділі реєстру ви маєте заповнити заяву, де вказується дільниця чи адресу, за якою бажаєте проголосувати.

Бланк заяви можна завантажити на сайті реєстру і заповнити заздалегідь або отримати на місці.

Для зміни місця голосування потрібно взяти паспорт громадянина України - у вигляді книжечки чи картки.

Обов'язково треба мати копію перших двох розворотів паспорта та сторінки з реєстрацією. У багатьох відділах немає ксероксу, а ці копії там вимагають.

Також прийнятним є тимчасове посвідчення громадянина України або посвідчення військовослужбовця чи військовий квиток.

Перевірити, чи включили вас до списку виборців, можна на сайті реєстру виборців.

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