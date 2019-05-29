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Верховний суд відмовився відкривати провадження щодо призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента, йдеться у повідомленні суду.

У позові йшлося про те, що призначення пана Богдана порушує закон "Про очищення влади". Він працював на високих посадах за часів Віктора Януковича і тому згідно із законом про люстрацію ставати головою АП права не мав би.

Верховний суд у провадженні відмовив і мотивував це так: "Оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин з призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента України, то такий указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом".

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Богдана главою АП 21 травня, на другий день після інавгурації.

Рішення стало причиною скандалу. Критики впевнені, що пан Богдан підпадає під люстрацію.

Водночас сам Богдан запевняє, що його призначення є цілком законним. Він пояснює, що згідно з законодавством глава АП та його заступники виведені з-під державної служби, а тому він має право на цю посаду.

"Немає жодного порушення ні норм моралі, ні норм закону", - сказав пан Богдан в ефірі "112-Україна".

Аналогічне пояснення дав і його заступник Руслан Рябошапка:

"Закон про очищення влади не поширюється на посади в органах державної влади. Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті", - сказав Рябошапка.

Хто такий Андрій Богдан

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Андрію Богдану 42 роки. Він жив і навчався у Львові, де здобув вищу юридичну освіту. Там же у 2001 році отримав свідоцтво адвоката.

Згодом переїхав до Києва, де став керуючим партнером об'єднання "Адвокатська фірма "Юридичні радники".

У 2007 році балотувався до Верховної Ради по списках блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Був 93-м номером списку, депутатом у підсумку не став.

У січні 2008 року тодішній міністр юстиції Микола Оніщук призначив Андрія Богдана своїм заступником з питань боротьби з корупцією.

Залишився в уряді після перемоги Віктора Януковича. У березні 2010 року став заступником міністра Кабінету міністрів та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Пізніше цю посаду ліквідували, однак у 2013 році прем'єр Микола Азаров знову призначив Андрія Богдана уповноваженим Кабміну в сфері антикорупційної політики.

Після Євромайдану та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили.

Навесні того ж 2014 року він став радником новопризначеного губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.

А восени вдруге балотувався до Верховної Ради - вже по списках партії "Блок Петра Порошенка".

Утім, депутатом він знову не став, хоча його 74 місце в списку було прохідним. Партія скасувала його реєстрацію як кандидата.

Андрій Богдан також тривалий час працював адвокатом Ігоря Коломойського. Багато хто розглядає його призначення на посаду глави АП як доказ впливу пана Коломойського на Володимира Зеленського.

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