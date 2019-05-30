На Рівненщині розбився гелікоптер ЗСУ. Загинув командир бригади

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Пізно увечері 29 травня у Рівненській області впав гелікоптер МІ-8 Збройних сил України. Екіпаж загинув.

"За попередньою інформацією загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області)", - повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Зв'язок з гелікоптером було втрачено о 23:27. Падіння сталося біля села Сестрятин у Радивилівському районі, Рівненської області.

Причини авіакатастрофи з'ясовуються.

"Для з'ясування обставин на місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.