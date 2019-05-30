Копирайт изображения Getty Images Image caption Рятувальники та армійські водолази продовжують пошук зниклих пасажирів

Угорська поліція повідомила, що капітаном судна, яке врізалося у катер з туристами у Будапешті 29 травня, був українець.

У Департаменті консульської служби МЗС ВВС News Україна підтвердили цю інформацію.

Напередодні на річці Дунай відбулося зіткнення круїзного судна з прогулянковим катером.

Катер перекинувся і затонув. Сімох людей врятували, але ще сім загинули і 21 людина зникла.

Загалом на катері знаходилося 33 пасажири, переважно туристи з Південної Кореї, й двоє угорських членів екіпажу.

Серед зниклих - шестирічна дівчинка.

Що розповіли в поліції

На прес-конференції поліція повідомила, що катер Mermaid ("Русалка") затонув за сім секунд після зіткнення з судном Viking Sigyn, передає AFP.

Журналістам показали кадри зіткнення, які зняли камери спостереження.

"Кадри показують, що перед зіткненням Mermaid повернувся до круїзного судна Viking Sigyn, яке, з якоїсь причини, перекинуло маленький катер, і він потонув за 7 секунд", - повідомив полковник поліції Адріан Пал.

Він додав, що розпочате розслідування за "злочинну халатність на водних шляхах", а поліція допитує українця, який є капітаном судна Viking Sigyn.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Капітана-українця з судна Viking Sigyn допитує поліція

Армійські водолази продовжують пошук зниклих, проте він ускладнюється високим рівнем води та течіями, які виникли після кількох днів потужних злив.

Людей шукають по всій акваторії Дунаю на південь від Будапешта і угорська влада звернулися також до влади Сербії з проханням взяти участь.

Тіла кількох загиблих знайшли в кількох кілометрах на південь від місця трагедії.

Представник угорських служб надзвичайних ситуацій Паль Дьорфі повідомив, що сім врятованих людей були доставлені в лікарню з симптомами гіпотермії та шоку.

На момент трагедії температура води у Дунаї становила від 10 до 15 градусів С.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Знайдено тіла сімох загиблих

Що говорять у компаніях-власниках суден

Катер Mermaid регулярно обслуговувався і не мав явних технічних недоліків, повідомив представник компанії-власника катеру Panorama Deck Міхай Тот.

"Це була звичайна екскурсія. Ми нічого не знаємо про те, як це сталося, влада розслідує, ми знаємо лише, що він швидко затонув", - сказав він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Так виглядав катер "Русалка" (архівне фото)

Круїзна компанія Viking Cruises повідомила, що їхнє судно, яке виконувало рейс з Пассау, "залучено до інциденту", проте ніхто з екіпажу чи пасажирів судна не постраждав.

Міністр закордонних справ Південної Кореї має прибути у Будапешт у п'ятницю, і країна також направляє бригаду рятувальників і водолазів, повідомили чиновники в Сеулі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бригада південнокорейських рятувлаьників вже полетіла з Сеула до Будапешта

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

Десятки невеликих прогулянкових катерів щодня ходять вздовж Дунаю через Будапешт. Великі річкові круїзні судна, що подорожують вздовж Дунаю між Німеччиною і Чорним морем, зазвичай проводять кілька днів в угорській столиці.