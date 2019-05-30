У Будапешті затонув прогулянковий катер. Загинули туристи
У столиці Угорщини Будапешті на річці Дунай перекинувся і затонув прогулянковий катер, на борту якого перебували 33 людини. За останніми даними, семеро людей загинули, тривають пошуки ще 19 пасажирів.
На борту катера перебували в основному туристи з Південної Кореї, повідомляє інформаційне агентство MTI. Офіційних підтверджень того, що серед зниклих або загиблих були громадяни інших країн, не надходило.
Як повідомляється, в катер врізалося інше судно, коли він стояв на якорі навпроти будівлі угорського парламенту. Після зіткнення катер перекинувся.
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Затонулий катер ймовірно називається Hableany ("Русалка"). Він розрахований на 45 пасажирів.
Як випливає із заяви угорського МВС, приблизно за годину після катастрофи поліцейським і рятувальникам вдалося знайти 18 осіб, 14 з яких були в задовільному стані. Одного вдалося реанімувати, ще троє померли.
На Дунаї вже деякий час спостерігається високий рівень води через безперервні дощі, тому пошук зниклих ускладнений.