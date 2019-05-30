Держава визнала Пласт. Тепер його підтримуватимуть з бюджету

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Верховна рада України схвалила законопроект про державне визнання і підтримку національної скаутської організації України "Пласт".

За законопроект проголосували 228 депутатів.

Документ визначає Пласт єдиною національною скаутською організацією України та визнає внесок руху у громадянську освіту дітей та молоді, "здобуття і становлення української державності".

Держава також вшановує сотні пластунів і пластунок, які "полягли у боротьбі за здобуття незалежності України у XX столітті та під час агресії Російської Федерації на сході України, починаючи з 2014 року".

Держава планує сприяти доступу українських дітей до Пласту.

Законопроект ще має підписати президент, а вступає він у силу на наступний день після публікації.

Пласт — найвідоміша, проте не єдина українська скаутська організація, створена у 1911 році у Львові за прикладом світового скаутського руху.

Назва "Пласт" — це прямий відповідник англомовній назві руху, яка походить від слова розвідник (англ. Scout).

В Україні рух має понад 8 500 членів, але поширений також у країнах ЄС, Північної Америки, Австралії та Бразилії, де проживає численна українська діаспора.

Членство в пласті ділиться на чотири вікові категорії: новаки (6-12 років), юнаки (13-18 років), старші пластуни (18-35) та пластуни-сеніори (від 35 років).

Бюджетне фінансування

Законопроект відзначає, що держава підтримуватиме розвиток пластового руху, забезпечуватиме йому логістичну, інформаційну та фінансову підтримку.

Фінансова підтримка означає виділення коштів державного і місцевих бюджетів на спеціальні програми розвитку Пласту.

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Також, під час виховних чи освітніх заходів для дітей та молоді, які фінансуються місцевим бюджетом, влада зможе залучати до них пластунів.

При цьому, точні обсяги такого фінансування закон не встановлює.

На що витрачатимуть бюджетні кошти, виділені Пласту:

повсякденна діяльність руху

розвиток інфраструктури Пласту, передусім молодіжних і вишкільних пластових центрів

однострої для членів організації

туристичне спорядження пластових виховних частин

державне страхування пластунів під час занять

становлення і розвиток пластового руху у світі, участь у міжнародних скаутських заходах

членські внески у міжнародні скаутські організації

переклад і видання скаутської літератури

проведення соціологічних та наукових досліджень з розвитку пластового руху

створення та поширення соціальної реклами Пласту.

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