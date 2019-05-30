Місія МВФ поїхала, але обіцяла повернутись після виборів. Що з траншем?
Місія Міжнародного валютного фонду, яка розпочала свою роботу 21 травня, поїхала з України.
За результатом поїздки голова місії МВФ до України Рон ван Роден заявив, що зустрічі з українськими урядовцями та президентом, присвячені перегляду кредитної програми stand-by, були "дуже плідними".
"Експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики (України. — Ред.)", — йдеться у заяві голови місії.
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За словами пана Родена, місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, "щойно новий Уряд визначиться з пріоритетами своєї політики".
У прес-релізі з приводу від'їзду експертів відзначається, що результати роботи цієї місії не стануть предметом розгляду на Раді виконавчих директорів МВФ, тобто питання виділення чергового траншу наразі не є актуальним.
На початку роботи місії повідомляли, що вона працюватиме два тижні, але експерти поїхали за дев'ять днів.
Співпраця з МВФ
Минулого грудня Україна отримала 1,4 мільярда доларів першого траншу від МВФ в рамках нової програми stand-by.
Всього ж програма передбачає 3,9 мільярда доларів, за якими Київ може звернутися до весни 2020 року.
На початку року уряд розраховував на ще два транші по 1,3 мільярда доларів, перший з яких — у травні-червні 2019 року.
Напередодні візиту місії тоді радник президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявляв, що Україна має намір продовжити співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, серед яких і МВФ.
Після зустрічі місії з Зеленським пан Данилюк спрогнозував, що Україна отримає транш вже після дострокових парламентських виборів і формування уряду.
"Я думаю, що це буде вже після парламентських виборів і формування уряду", — зазначив він після брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Транш важливий, але він важливий насамперед для Національного банку, який поповнює золотовалютні резерви. Зараз на цьому етапі важливо, щоб уряд виконував свої зобов'язання, як внутрішні — по бюджету, так і зовнішні", — наголосив він.
За його словами, одна з ключових вимог МВФ — схвалення нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення, адже попередню Конституційний суд 27 лютого визнав неконституційною.
Місія в Україні
21 травня у Києві розпочала роботу місія МВФ. Тоді в установі заявили, що експерти мають оцінити виконання поточної програми співпраці.
Оглядачі говорили, що місія має розглянути:
- відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, скасоване Конституційним судом. Раніше це було в пакеті антикорупційних зобов'язань України перед міжнародними партнерами.
- виконання домовленостей щодо реформи небанківського сектора й ухвалення так званого закону про "спліт", що виглядає дуже проблематичним для Верховної Ради після президентських і напередодні парламентських виборів.
- запровадження ринкових тарифів для населення, зокрема, і на газ.
Зараз найбільша проблема України — пік виплат боргів попередніх років. За підрахунками НБУ, у 2019-2020 роках планові валютні виплати з відсотками становитимуть 17 мільярдів доларів.
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