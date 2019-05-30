Місія МВФ поїхала, але обіцяла повернутись після виборів. Що з траншем?

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Місія МВФ мала завершити роботу 4 червня, проте поїхала з України майже на тиждень раніше

Місія Міжнародного валютного фонду, яка розпочала свою роботу 21 травня, поїхала з України.

За результатом поїздки голова місії МВФ до України Рон ван Роден заявив, що зустрічі з українськими урядовцями та президентом, присвячені перегляду кредитної програми stand-by, були "дуже плідними".

"Експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики (України. — Ред.)", — йдеться у заяві голови місії.

За словами пана Родена, місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, "щойно новий Уряд визначиться з пріоритетами своєї політики".

У прес-релізі з приводу від'їзду експертів відзначається, що результати роботи цієї місії не стануть предметом розгляду на Раді виконавчих директорів МВФ, тобто питання виділення чергового траншу наразі не є актуальним.

На початку роботи місії повідомляли, що вона працюватиме два тижні, але експерти поїхали за дев'ять днів.

Співпраця з МВФ

Минулого грудня Україна отримала 1,4 мільярда доларів першого траншу від МВФ в рамках нової програми stand-by.

Всього ж програма передбачає 3,9 мільярда доларів, за якими Київ може звернутися до весни 2020 року.

На початку року уряд розраховував на ще два транші по 1,3 мільярда доларів, перший з яких — у травні-червні 2019 року.

Копирайт изображения IMF,GETTY IMAGES, BBC

Напередодні візиту місії тоді радник президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявляв, що Україна має намір продовжити співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, серед яких і МВФ.

Після зустрічі місії з Зеленським пан Данилюк спрогнозував, що Україна отримає транш вже після дострокових парламентських виборів і формування уряду.

"Я думаю, що це буде вже після парламентських виборів і формування уряду", — зазначив він після брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Транш важливий, але він важливий насамперед для Національного банку, який поповнює золотовалютні резерви. Зараз на цьому етапі важливо, щоб уряд виконував свої зобов'язання, як внутрішні — по бюджету, так і зовнішні", — наголосив він.

За його словами, одна з ключових вимог МВФ — схвалення нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення, адже попередню Конституційний суд 27 лютого визнав неконституційною.

Місія в Україні

21 травня у Києві розпочала роботу місія МВФ. Тоді в установі заявили, що експерти мають оцінити виконання поточної програми співпраці.

Оглядачі говорили, що місія має розглянути:

відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, скасоване Конституційним судом. Раніше це було в пакеті антикорупційних зобов'язань України перед міжнародними партнерами.

виконання домовленостей щодо реформи небанківського сектора й ухвалення так званого закону про "спліт", що виглядає дуже проблематичним для Верховної Ради після президентських і напередодні парламентських виборів.

запровадження ринкових тарифів для населення, зокрема, і на газ.

Зараз найбільша проблема України — пік виплат боргів попередніх років. За підрахунками НБУ, у 2019-2020 роках планові валютні виплати з відсотками становитимуть 17 мільярдів доларів.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!