Засновницю руху MeToo у Франції судять за наклеп. Вона звинуватила чоловіка в домаганнях

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Сандра Мюллер, яка започаткувала у Франції рух проти сексуальних домагань, постала перед судом. Її звинувачують у наклепі.

Автор позову - директор місцевого телеканалу Ерік Бріон, якого Мюллер публічно звинуватила в домаганнях.

За словами пана Бріона, одного разу він дійсно фліртував з пані Мюллер "неналежним чином", але своєю трактовкою тих подій вона перетворила його на справжнього "хижака".

Пан Бріон вважає це несправедливим і вимагає виплатити йому компенсацію у розмірі 65 тисяч євро, а також просить видалити публікацію у Twitter, де Сандра Мюллер вперше звинуватила його в домаганнях.

Під час судового засідання адвокати Еріка Бріона зазначили, що він вже вибачався за свою недоречну поведінку, але "ніколи не визнавав, що він когось домагався".

"Він розповів, що якось ввечері хотів пофліртувати з пані Мюллер, бо вона йому сподобалась. Фліртувати - це його право", - заявила адвокат Марі Бургубуру.

За словами Сандри Мюллер, вона дуже здивувалася, що замість вибачень отримала від Бріона виклик до суду. За її словами, вона відстоюватиме свою правоту до кінця.

Як все дійшло до суду?

У жовтні 2017 року пані Мюллер оприлюднила у своєму Twitter заклик до жінок, аби ті розповідали про сексуальні домагання, з якими вони стикалися на роботі.

Вже назабаром сама ж Мюллер згадала ім'я Еріка Бріона і навела його слова: "У тебе гарні груди. Ти - мій тип жінки, я доводитиму тебе до оргазму всю ніч".

Сам Ерік Бріон сказав, що ніколи не працював із пані Мюллер, а інцидент, про який йде мова, трапився під час вечірки.

За його словами, одразу ж після того, як він отримав відмову, він вибачився і не став наполягати на продовженні розмови.

Звинувачення на його адресу згодом активно обговорювалися у ЗМІ і соцмережах. Пан Бріон вважає, що скандал завдав несправедливої шкоди його репутації.

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