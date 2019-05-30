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Верховний суд не задовольнив позов матері, яка відстоювала право своєї невакцинованої дитини відвідувати дитсадок.

Рішення Верховного суду означає, що заборона відвідувати дитячі садочки невакцинованим дітям повністю відповідає закону.

"Індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства - не хворіти інфекційними хворобами", - йдеться у вердикті суду.

Це рішення є остаточним у справі, яка розглядалася в судах різних інстанцій впродовж останніх трьох років.

Що казала позивачка?

Ще у 2016 році матір, чию невакциновану дитину відмовилися приймати до дитсадку, подала на дошкільний заклад до суду і заявила про порушення права свого сина на освіту.

Жінка зокрема зазначала, що відмовляється робити своїй дитині щеплення, бо не довіряє вакцинам.

Спочатку позов жінки задовольнив Славутський міський районний суд Хмельницької області, але керівництво дитсадка подало апеляцію, і справа зрештою опинилися у Верховному суді, який і визнав дії дитсадка такими, що відповідають закону.

Суд також відзначив, що авторка позову не навела переконливих аргументів, які б довели, що якості доступних в Україні вакцин не можна довіряти.

"Питання національної безпеки"

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Уляна Супрун, коментуючи рішення Верховного суду, заявила: "Вакцинація українців є питанням національної безпеки. Адже щеплення - це єдиний дієвий спосіб захистити себе та своїх дітей від небезпечних хвороб. А відсутність щеплень, особливо під час складної епідеміологічної ситуації, наражає на небезпеку не лише вашу родину, а й багатьох людей довкола", - каже пані Супрун.

Вона зазначила, що вимога обов'язкового щеплення дітей - не українська особливість, а нормальна світова практика. Схожа заборона діє, приміром, в Італії.

Окрім того, пані Супрун додала, що МОЗ активно бореться із новою практикою - купівлі фальшивих довідок про вакцинацію. Масштаби цієї проблеми величезні, каже очільниця відомства, і саме тому МОЗ працює над запровадженням електронної системи, яка зробить такі махінації неможливими.

Схожим чином висловлювався і доктор Євген Комаровський, якого прездент Володимир Зеленський представляв як власного радника з питань медицини.

"Я однозначно вважаю, що діти, у яких немає щеплень без медичних показань, не мають відвідувати школи і дитсадки", - заявив він в інтерв'ю ВВС News Україна, але додавав, що заборону має схвалити не уряд, а суд.

Дискримінація

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Деякі батьки вважають, що заборона на відвідування школи невакцинованим дітям порушує їх Конституційні права - зокрема, право дитини на освіту.

"Недопуск дитини через відсутність щеплень є дискримінацією та порушенням купи законів", - обурювалася одна з інтернет користувачок.

"Ніхто не може моїй дитині заборонити відвідувати садок чи школу, навіть без щеплень", - писала інша.

Схожих коментарів від батьків, які не бажають вакцинувати своїх дітей, у соцмережах можна знайти чимало.

Втім, з останнього рішення Верховного суду слідує, що заборона на відвідування навчальних закладів закону все ж відповідає.

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