Кішку, що "застрягла" на мосту, рятували шість днів. Вона спустилася сама

Копирайт изображения Plymouth Live/Penny Cross

Кішка, яка на шість днів "застрягла" на залізничному мості у графстві Корнуолл, і через яку влада влаштувала рятувальну операцію, спустилася з мосту сама і просто пішла додому.

Кішку, про яку йде мова, звуть Хетті, їй п'ять років.

Минулої п'ятниці вона вилізла на одну із секцій залізничного мосту, який з'єднує міста Плімут і Солтеш, і назад не спускалася.

Зняти кішку намагалися пожежники, проте безрезультатно.

Водночас залізнична компанія Network Rail, щоб врятувати кішку, навіть планувала скасувати рух потягів цим мостом.

Власниця тварини Кірсті Ховден каже, що була шокована, коли Хетті неочікувано повернулася додому у середу ввечері.

Копирайт изображения Plymouth Live/Penny Cross

За її словами, вона саме планувала зайнятися організацією ще однієї рятувальної операції, коли почула знайоме мурчання своєї кішки.

Тварина пішла з дому ще за два тижні до цього.

Рятувальники припускають, що вона довго не спускалася з мосту, бо злякалася потягів, які там проходили.

Пожежники намагалися дістатися до кішки за допомогою драбини і виманити її, але в них нічого не вийшло.

Рятувальну операцію вирішили призупинити, а вже за кілька годин кішка спустилася з мосту сама. Як саме - невідомо.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!