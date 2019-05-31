Партія "Європейська солідарність", яка раніше називалась "Блок Петра Порошенка" провела свій перший з'їзд у п'ятницю, на якому обрала нового голову партії. Ним став колишній президент Петро Порошенко.

Попередній лідер партії — мер Києва Віталій Кличко заявляв про бажання піти з посади ще у 2016 році.

Петро Порошенко був почесним головою партії, але донедавна не був офіційно її членом, оскільки обіймав посаду президента.

Вчора ж він офіційно отримав партійний квиток оновленої "Європейської Солідарності".

Порошенко у своєму виступі подякував команді й нагадав про успіхи, яких досяг за п'ять років президентства, а також додав, що у 2014 році не було так багато охочих стати верховним головнокомандувачем.

"Нам вдалося забезпечити фундаментальні зміни, але в більшості вони не стали незворотними... Тому у Москві намагаються перетворити наш рух у тупцювання на місці... Ми єдина політична сила, яка здатна забезпечити продовження цього руху і захистити ті надбання, які були протягом п'яти років", — сказав екс-президент.

Він відзначив, що партія йде на вибори, аби не допустити "російського реваншу".

"Наша партія йде на вибори, хоча вони оголошені з грубим порушенням Конституції", — сказав Петро Порошенко.

"Ми не йдемо, щоб бути в опозиції, йдемо, щоб перемагати та брати владу".

Також лідер партії розкритикував інтерв'ю співвласника студії "Квартал 95" Бориса Шефіра, у якому він виступив за скасовання закону про мову та квот на виробництво контенту українською мовою.

За словами Порошенка, це "заважає їм продавати продукцію у Росію".

"Якщо вже так хочеться продавати — продавайте українською, нехай вчать", — сказав Порошенко.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій також був присутній на з'їзді. За даними джерел BBC, він може увійти до виборчого списку партії.

На з'їзді не представили кандидатів у парламентарі від партії — для цього планують провести окремий з'їзд. За попередньою інформацією, списки кандидатів представлять 10 червня.

Image caption Петро Порошенко на з'їзд прийшов разом із дружиною

4 червня мають відбутися публічні праймеріз на потрапляння у список кандидатів від "Європейської Солідарності".

"Путін - маніяк"

Відкрила з'їзд перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Вона визнала, що команда допускала помилки під час президентської передвиборчої компанії й готова їх виправляти.

"Зараз новообрана команда, її голоси запитують у суспільства: ви що думаєте, що Путін маніяк? Так, я думаю, що Путін маніяк", — сказала віце-спікер.

За словами пані Геращенко, президент Росії Володимир Путін хотів розділити Україну, створивши "Новоросію", але у нього не вийшло.

"Я вважаю, що ключовий виклик, який стоїть сьогодні перед Порошенком і його командою, яка зібралася в цій залі — зупинити Малоросію", — сказала перший віце-спікер.

За її словами, Малоросія означає намагання "вбити нашу національну ідею".

"Я не хочу бути частиною Малоросії... Малоросія нічим не відрізняється від Новоросії, тільки завойовувати її будуть не танками, не градами, а "п'ятою колоною" та іншими гібридними методами", - заявила вона.

Пані Геращенко підкреслила, що гарантія сильної й незалежної України — членство у НАТО та Європейському Союзі.

"Україна має стати членом ЄС і НАТО і саме це є ключова мета оновленої партії "Європейська Солідарність", — сказала вона.

Image caption Партія Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила назву на "Європейська Солідарність" лише тиждень тому

Керівник виборчого штабу партії заступник голови фракції БПП у парламенті Сергій Березенко заявив, що не буде у списку партії.

"Ви мене не побачите у виборчому списку "Європейської солідарності". Можливе балотування у 205 окрузі я зараз не обговорюю, я керівник виборчого штабу партії", - сказав пан Березенко журналістам.

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