У Зеленського відхрестилися від заяв Бориса Шефіра

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В Адміністрації президента Зеленського відхрестилися від заяв співвласника студії "Квартал 95" Бориса Шефіра, які той напередодні зробив в інтерв'ю "Детектор Медіа". Про це йдеться у відповіді прес-служби АП на запит BBC News Україна.

"Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента", - заявили у прес-службі.

Також нагадали, що пан Шефір не є посадовцем Адміністрації президента чи членом партії "Слуга народу", - так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником президента.

"З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави", - уточнили в прес-службі президента.

Хто такий Шефір і що це за інтерв'ю

Борис Шефір є співзасновником студії "Квартал 95" і давнім партнером Володимира Зеленського. Його брат - Сергій Шефір - нещодавно був призначений першим помічником президента України.

30 травня видання "Детектор медіа" оприлюднило інтерв'ю, в якому Борис Шефір зробив кілька гучних заяв, які активно обговорюються у соцмережах.

Він назвав Володимира Путіна "розумною людиною", з якою можна домовитися, а також критично висловився щодо схвалення мовного закону та квот для української мови.

На питання про те, чого він очікує від Володимира Зеленського, пан Шефір відповів: "Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову треба скасувати і схвалити нормальний закон. Це перший крок для того, щоб відмінити війну".

Копирайт изображения Unian Image caption "Земля під вами буде горіти" - так на слова Бориса Шефіра відреагував спікер Верховної Ради Андрій Парубій

На ці заяви встигли відреагувати у Верховній Раді, зокрема, й спікер Андрій Парубій.

"Я хочу сказати від імені Верховної ради і уряду, український народ цього вам не дозволить. Земля під вами буде горіти. Ми не дозволимо ні відмінити закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію", - сказав пан Парубій.

Прокоментував слова Бориса Шефіра і лідер Радикальної партії Олег Ляшко: "Очевидно, що у Зеленського на умі, те у його бізнес партнера Шефіра на язиці", - сказав він.

Втім, в АП наполягли, що заяви співвласника студії "Квартал 95" і позиція президента не збігаються.

Там нагадали, що президент неодноразово висловлював свою позицію щодо можливих переговорів з Росією: вони не виключені, але їхній формат має бути погоджений із міжнародними партнерами України.

Що ж до мовного закону, кажуть в АП, Володимир Зеленський підтримує статус української мови як єдиної державної. При цьому президент вважає, "що держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань", йдеться у відповіді прес-служби глави держави.

Коментуючи ідею зменшення квот, в прес-службі заявили, що це не є компетенцією президента: "З цього питання має бути широкий професійний і громадський діалог".

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