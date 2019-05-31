Зеленський звільнив голову Державної прикордонслужби

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Президент звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби.

Про це йдеться в указі глави держави від 31 травня, розміщеного на офіційному сайті.

Окремим указом Володимир Зеленський звільнив 52-річного Петра Цигикала з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу.

Петро Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року.

На посаду його призначив тодішній президент Петро Порошенко.

До того Петро Цигикал очолював департамент оперативної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби.

У 2015 році президент вручив пану Цигикалу генеральські погони, зауваживши, що той є учасником бойових дій на Донбасі.

На початку травня цього року він отримав звання генерала армії.

Нового керівника Державної прикордонної служби поки що не призначено.

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