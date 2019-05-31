Зеленський звільнив голову Державної прикордонслужби
Президент звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби.
Про це йдеться в указі глави держави від 31 травня, розміщеного на офіційному сайті.
Окремим указом Володимир Зеленський звільнив 52-річного Петра Цигикала з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу.
Петро Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року.
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На посаду його призначив тодішній президент Петро Порошенко.
До того Петро Цигикал очолював департамент оперативної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби.
У 2015 році президент вручив пану Цигикалу генеральські погони, зауваживши, що той є учасником бойових дій на Донбасі.
На початку травня цього року він отримав звання генерала армії.
Нового керівника Державної прикордонної служби поки що не призначено.
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