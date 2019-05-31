Драма із заручниками у Швейцарії: троє загиблих
Троє людей загинули в результаті захоплення заручників у квартирі на південному заході Цюриха, повідомила швейцарська поліція.
Озброєний чоловік, ім'я якого не називається, захопив двох жінок близько п'ятої години ранку в п'ятницю, 31 травня.
Поліція приїхала за викликом сусіда, який чув жіночі крики і благання про допомогу.
Протягом трьох годин поліцейські вели переговори з чоловіком через вікно.
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Він заявив, що утримує двох заручниць, і погрожував їх убити, якщо поліція не поїде геть.
Команда перемовників продовжувала контакти з озброєним чоловіком, і зрештою він погодився здатися протягом 10 хвилин.
Але одразу після цього у квартирі почалася стрілянина.
Поліція увірвалася у приміщення і виявила там 60-річного чоловіка і двох жінок, віком 34 і 38 років, у критичному стані.
Усі троє загинули від поранень на місці.
Слідчі намагаються відновити повну картину того, що сталося.
Тим часом, поліція заявила, що чоловік, якого виявили мертвим, ймовірно, вбив двох жінок, а після цього наклав на себе руки.
Поки що незрозуміло, чи був він родичем двох інших жертв, повідомила агентству SDA речниця поліції Юдіт Гьодль.
Вона також розповіла, що у квартирі поліцейські знайшли пістолет, який ймовірно використали під час стрілянини.
Триває розслідування.
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