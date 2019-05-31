Робота мрії? Мальовничий острів шукає садівника

Копирайт изображения ST MICHAEL'S MOUNT Image caption Можливо, так виглядає ваше майбутнє робоче місце?

Мальовничий острів з власним замком в англійському графстві Корнуолл шукає нового головного садівника.

Потенційний кандидат повинен мати великий практичний досвід і спритність "гірської кози".

Садівнику, який працюватиме на острові Сент-Майклс-Маунт, надається будинок у селі та можливість стати частиною "дружньої острівної спільноти".

В обов'язки входить доглядати за садом навколо замку, розташованого на крутій скелі.

Острів Сент-Майклс-Маунт розташований на відстані близько півкілометра від корнуольського узбережжя на південному сході Англії, звідки до острова ходить пором.

Дістатися можна і стежкою з бруківки, що сполучає острів з узбережжям, але під час припливу вона ховається під водою.

Копирайт изображения ST MICHAEL'S MOUNT Image caption Щоб доглядати за садом на крутих схилах навколо замку, доведеться опанувати навички альпініста

"Доглядати за садом на скелі серед моря - не для слабких духом, так само як і спускатися на канаті з веж замку", - йдеться у тексті вакансії.

"Але садова команда Сент-Майклс-Маунт робить це з легкістю, вправно працюючи на ландшафті, який видався б не простим навіть для найспритнішого гірського козла".

Попри такі виклики і ледь не найскладніші умови у всій Британії, садівники з любов'ю доглядають за екзотичним садом та його унікальною колекцією рослин.

Копирайт изображения St Michael's Mount Image caption Місцеві краєвиди змусять забути про складний ландшафт

Чинна садівниця, 38-річна Лотті Аллен, працювала на цій посаді п'ять років, але у вересні переходить на нову роботу в західній частині центральної Англії.

"Моє улюблене місце - це вершина терас, звідки можна дивитися на сади і бачити результати того, що ми зробили", - розповіла вона.

"Ця робота логістично непроста, але приносить неймовірне задоволення, зважаючи на колекцію рослин та загальний вигляд саду".

"Я сумуватиму за всім, що пов'язано з цією роботою", - сказала садівниця.

Копирайт изображения St Michael's Mount Image caption У замку на острові досі мешкає родина власників

За легендою, замок на острові збудував велетень Корморан, який здійснював набіги на узбережжя, забираючи в селян худобу.

За вбивство велетня призначили нагороду, і хлопець на ім'я Джек вбив чудовисько, ставши героєм місцевих казок.

Острів названий на честь Архангела Михаїла, який, як розповідають, з'явився перед місцевими рибалками у 495 році.

Найстаріші будівлі датуються ХІІ сторіччям, коли на острові був заснований бенедиктинський монастир.

Після Англійської громадянської війни у XVII сторіччі острів став власністю родини Сент-Обін, члени якої досі живуть у тамтешньому замку.

Копирайт изображения St Michael's Mount Image caption У селі на острові мешкає близько 30 людей

У 1954 році родина уклала угоду з Національним трастом, що займається охороною пам'яток у Великій Британії.

Після цього замок і територію довкола нього відкрили для туристів.

Зараз з квітня по вересень сюди приїздять понад 65 тисяч відвідувачів.

На острові мешкає близько 30 людей, тут є церква, старовинна гавань і екзотичні сади.

Подаватися на вакансію садівника можна до 7 червня.

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