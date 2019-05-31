Робота мрії? Мальовничий острів шукає садівника
Мальовничий острів з власним замком в англійському графстві Корнуолл шукає нового головного садівника.
Потенційний кандидат повинен мати великий практичний досвід і спритність "гірської кози".
Садівнику, який працюватиме на острові Сент-Майклс-Маунт, надається будинок у селі та можливість стати частиною "дружньої острівної спільноти".
В обов'язки входить доглядати за садом навколо замку, розташованого на крутій скелі.
Острів Сент-Майклс-Маунт розташований на відстані близько півкілометра від корнуольського узбережжя на південному сході Англії, звідки до острова ходить пором.
Дістатися можна і стежкою з бруківки, що сполучає острів з узбережжям, але під час припливу вона ховається під водою.
"Доглядати за садом на скелі серед моря - не для слабких духом, так само як і спускатися на канаті з веж замку", - йдеться у тексті вакансії.
"Але садова команда Сент-Майклс-Маунт робить це з легкістю, вправно працюючи на ландшафті, який видався б не простим навіть для найспритнішого гірського козла".
Попри такі виклики і ледь не найскладніші умови у всій Британії, садівники з любов'ю доглядають за екзотичним садом та його унікальною колекцією рослин.
Чинна садівниця, 38-річна Лотті Аллен, працювала на цій посаді п'ять років, але у вересні переходить на нову роботу в західній частині центральної Англії.
"Моє улюблене місце - це вершина терас, звідки можна дивитися на сади і бачити результати того, що ми зробили", - розповіла вона.
"Ця робота логістично непроста, але приносить неймовірне задоволення, зважаючи на колекцію рослин та загальний вигляд саду".
"Я сумуватиму за всім, що пов'язано з цією роботою", - сказала садівниця.
За легендою, замок на острові збудував велетень Корморан, який здійснював набіги на узбережжя, забираючи в селян худобу.
За вбивство велетня призначили нагороду, і хлопець на ім'я Джек вбив чудовисько, ставши героєм місцевих казок.
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Острів названий на честь Архангела Михаїла, який, як розповідають, з'явився перед місцевими рибалками у 495 році.
Найстаріші будівлі датуються ХІІ сторіччям, коли на острові був заснований бенедиктинський монастир.
Після Англійської громадянської війни у XVII сторіччі острів став власністю родини Сент-Обін, члени якої досі живуть у тамтешньому замку.
У 1954 році родина уклала угоду з Національним трастом, що займається охороною пам'яток у Великій Британії.
Після цього замок і територію довкола нього відкрили для туристів.
Зараз з квітня по вересень сюди приїздять понад 65 тисяч відвідувачів.
На острові мешкає близько 30 людей, тут є церква, старовинна гавань і екзотичні сади.
Подаватися на вакансію садівника можна до 7 червня.
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