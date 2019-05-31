Робота мрії? Мальовничий острів шукає садівника

  • 31 травня 2019
Острів Сент-Майклс-Маунт у морі Копирайт изображения ST MICHAEL'S MOUNT
Image caption Можливо, так виглядає ваше майбутнє робоче місце?

Мальовничий острів з власним замком в англійському графстві Корнуолл шукає нового головного садівника.

Потенційний кандидат повинен мати великий практичний досвід і спритність "гірської кози".

Садівнику, який працюватиме на острові Сент-Майклс-Маунт, надається будинок у селі та можливість стати частиною "дружньої острівної спільноти".

В обов'язки входить доглядати за садом навколо замку, розташованого на крутій скелі.

Острів Сент-Майклс-Маунт розташований на відстані близько півкілометра від корнуольського узбережжя на південному сході Англії, звідки до острова ходить пором.

Дістатися можна і стежкою з бруківки, що сполучає острів з узбережжям, але під час припливу вона ховається під водою.

Замок на Сент-Майклс-Маунт Копирайт изображения ST MICHAEL'S MOUNT
Image caption Щоб доглядати за садом на крутих схилах навколо замку, доведеться опанувати навички альпініста

"Доглядати за садом на скелі серед моря - не для слабких духом, так само як і спускатися на канаті з веж замку", - йдеться у тексті вакансії.

"Але садова команда Сент-Майклс-Маунт робить це з легкістю, вправно працюючи на ландшафті, який видався б не простим навіть для найспритнішого гірського козла".

Попри такі виклики і ледь не найскладніші умови у всій Британії, садівники з любов'ю доглядають за екзотичним садом та його унікальною колекцією рослин.

Сади острова Копирайт изображения St Michael's Mount
Image caption Місцеві краєвиди змусять забути про складний ландшафт

Чинна садівниця, 38-річна Лотті Аллен, працювала на цій посаді п'ять років, але у вересні переходить на нову роботу в західній частині центральної Англії.

"Моє улюблене місце - це вершина терас, звідки можна дивитися на сади і бачити результати того, що ми зробили", - розповіла вона.

"Ця робота логістично непроста, але приносить неймовірне задоволення, зважаючи на колекцію рослин та загальний вигляд саду".

"Я сумуватиму за всім, що пов'язано з цією роботою", - сказала садівниця.

Замок на Сент-Майклс-Маунт Копирайт изображения St Michael's Mount
Image caption У замку на острові досі мешкає родина власників

За легендою, замок на острові збудував велетень Корморан, який здійснював набіги на узбережжя, забираючи в селян худобу.

За вбивство велетня призначили нагороду, і хлопець на ім'я Джек вбив чудовисько, ставши героєм місцевих казок.

Острів названий на честь Архангела Михаїла, який, як розповідають, з'явився перед місцевими рибалками у 495 році.

Найстаріші будівлі датуються ХІІ сторіччям, коли на острові був заснований бенедиктинський монастир.

Після Англійської громадянської війни у XVII сторіччі острів став власністю родини Сент-Обін, члени якої досі живуть у тамтешньому замку.

Село на острові Сент-Майклс-Маунт Копирайт изображения St Michael's Mount
Image caption У селі на острові мешкає близько 30 людей

У 1954 році родина уклала угоду з Національним трастом, що займається охороною пам'яток у Великій Британії.

Після цього замок і територію довкола нього відкрили для туристів.

Зараз з квітня по вересень сюди приїздять понад 65 тисяч відвідувачів.

На острові мешкає близько 30 людей, тут є церква, старовинна гавань і екзотичні сади.

Подаватися на вакансію садівника можна до 7 червня.

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