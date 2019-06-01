Повінь в Україні: у західних областях затоплені десятки будинків

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У Львівській і Івано-Франківській областях через негоду підтопленими залишаються десятки будинків, повідомляє ДСНС.

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Так, у Львівській області стався перелив дамби у Жидачівському районі, підтоплено 50 присадибних ділянок, 2 житлових будинки.

Рятувальники перекривають воду мішками з піском, відкачують воду з затоплених підвалів.

Копирайт изображения lv.dsns.gov.ua Image caption Під водою сотні присадибних ділянок і городів

У Івано-Франківській області затопило 117 дворів, 56 житлових будинків, 653 присадибні ділянки, пошкоджено два мости.

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Через негоду - шквальний вітер, дощ, гроза в Україні без електрики залишаються 53 населених пунктів у 3 областях - Сумській, Черкаській і Кіровоградській.

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Синоптики попереджають про грози, град та шквали у 5 областях України - у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях.