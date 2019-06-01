Трамп запросив Зеленського до США

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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона, повідомляє прес-служба президента.

При цьому не уточнюється, коли такий візит планується.

21 квітня Трамп подзвонив Зеленському та привітав з перемогою на виборах. Він запевнив його у подальшій підтримці США України.

Володимир Зеленський також подякував США за підтримку і за проект закону про посилення підтримки України, який презентували у палаті представників Конгресу США. Він назвав його важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.

"Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України", - зазначив пан Зеленський.

Що це за проект?

Напередодні у Палаті представників Конгресу США представили проект закону, що передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальності цілісності України, розширення оборонної допомоги та надання державі статусу головного військово-політичного союзника США. Про це повідомило посольство України у США у Facebook.

Проект закону спрямований на посилення обороноздатності України, зокрема, шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також "зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам". Перелік видів озброєнь, які США можуть передати Україні, доповнили протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.

Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО. "Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів", - зазначили у посольстві.

В проекті йдеться, що політика США повинна включати підтримку:

суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також євроатлантичної та європейської інтеграції нашої держави;

права народу України вільно визначати своє майбутнє та ухвалювати незалежні і суверенні рішення у сфері зовнішньої і безпекової політики, у тому числі щодо взаємовідносин з іншими країнами та міжнародними організаціями без втручання, залякування чи тиску з боку інших країн;

права України на захист від російської агресії шляхом надання їй безпекової допомоги з боку США;

подальшого утвердження демократичних цінностей в Україні, у тому числі шляхом зміцнення верховенства права, посилення прозорості та відповідальності у державному секторі, а також боротьби з корупцією.

Співавторами законопроекту виступили керівники комітету із закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енгель та республіканець Майкл Маккол, а також голова та співголова Підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики і довкілля даного Комітету, демократ Віліам Кітінг та республіканець Адам Кінзінгер.