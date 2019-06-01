З собаками і музичними інструментами: як у Києві пройшов велодень
У Києві понад 5 тисяч людей проїхали на велосипедах вулицями міста. У столиці пройшов велодень, присвячений боротьбі за безпеку руху на дорогах.
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У акція взяв участь мер Києва Віталій Кличко, який часто з'являється на публіці на велосипеді. Наприклад, на ньому він приїхав на інавгурацію президента. Віталій Кличко сказав, що для нього велосипед - це спосіб життя, він щоранку їздить на ньому.
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Акція велосипедистів почалася на Софійській площі, потім колона рушила вулицями столиці в напрямку парку "Муромець".
До киян велосипедистів приєдналися також посол Індії в Україні Партха Сатпатхі і представники посольства Індії.
Владу Києва неодноразово критикували за недостатню кількість у місті велосипедних доріжок.
Віталій Кличко розповів, що у КМДА створили спеціальний департамент, який розробляє план розвитку велоінфраструктури.
З 2011 по 2017 роки в Україні сталося близько 170 000 ДТП, у яких загинуло 26,5 тисяч людей. Понад 43% загиблих у ДТП - пішоходи та велосипедисти.
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