У Росії вибухнув цех з авіабомбами. Є постраждалі

Копирайт изображения Getty Images Image caption З гучномовців жителів міста переконують, що ситуація під контролем

Один або декілька вибухів серйозно пошкодили цех з виробництва тротилу оборонного заводу ДержНДІ "Кристал" в західній частині міста Дзержинськ Нижегородської області Росії. За останніми даними постраждали 38 людей.

У цеху виникла пожежа, обвалилася покрівля на площі близько 100 квадратних метрів. У навколишніх будинках повибивало скло.

За даними агентства РІА Новини, постраждалі отримали осколкові поранення.

"Інтерфакс" з посиланням на дані Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії повідомляє, що на місці немає відкритого горіння.

Усього постраждали 38 людей, з них четверо отримали серйозні поранення, 25 середні та дев'ять легкі.

Агентство, з посиланням на джерело повідомляє, що в цеху, де стався вибух, виробляли авіабомби.

"У цеху виробляли фугасні авіабомби та компоненти до них. Боєприпаси зберігалися там же", — розповіло джерело.

Заступник губернатора області раніше розповідав російським ЗМІ, що двоє людей зникли безвісти.

"Щось у нас в місті сталося !!! Такі два вибухи прогриміли ЖАХ! Друзі телефонують запитують живі ми чи вже ні", — написала в Instagram місцева жителька.

Вибухи

Надзвичайна ситуація сталася близько 11:45 в суботу. Джерело агентства РІА Новини уточнило, що сталося три вибухи, які пролунали майже одночасно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На цьому ж заводі у Дзержинську вже ставались вибухи

"Попередня причина — порушення технологічного процесу", — заявило те ж джерело.

"На даний момент існує загроза повторних вибухів", — пише ТАСС з посиланням на анонімного співрозмовника.

Адміністрація підприємства повідомила РІА, що в момент події безпосередньо в цеху працювали п'ять людей, заводські служби оперативно евакуювали персонал.

Влада міста оголошує через гучномовці, що "ситуація знаходиться під контролем".

На місці працюють пожежники й медики.

У минулому році на заводі в Дзержинську вже вибухали боєприпаси, тоді повідомляли, що це були фугасні міни. Щонайменше три людини в результаті тієї події загинули.

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