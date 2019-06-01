Сміттєвий рейс. Як Філіппіни повернули до Канади судно з тисячами тонн сміття

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вантаж з Канади мав містити пластик на переробку, але у контейнерах виявились побутові відходи

Канада погодилась забрати сміття з Філіппін, після відкликання посла й погроз президента країни Родріго Дутерте самостійно "відплисти до Канади й скинути там це сміття".

Філіппіни стверджують, що сміття помилково позначили як вантаж пластику на перероблення, коли відправили до Маніли ще у 2014 році.

Канада погодилася покрити повну вартість його транспортування та перероблення.

Близько 69 контейнерів з відходами відправили назад на борту вантажного судна, яке відпливло з порту Субік Бей, на північ від Маніли.

"Па-паааа. До побачення, як ми це говоримо", — написав міністр закордонних справ Філіппін Тедді Локшин-молодший у Twitter.

Міністр, який відомий своїм агресивним стилем у Twitter, розмістив фотографії та відео про вихід судна з порту.

"Я ридаю. Я буду так за ним сумувати. Не звертайте уваги. Інший філіппінець знайде спосіб привезти ще одну партію".

Близько 1 500 тонн сміття повернуться до канадського міста Ванкувер до кінця червня. Там це сміття мають використати на сміттєспалювальному заводі для отримання енергії.

Як розповів BBC парламентський секретар міністра екології Канади Шон Фрейзер, для його країни згода прийняти сміття назад — демонстрація намірів виконувати взяті на себе зобов'язання у відносинах з іншими країнами.

За його словами, канадський уряд приділяв особливу увагу цьому питанню останніми тижнями, оскільки влада Філіппін "дала зрозуміти, що це важливий пріоритет для них".

Як виникла суперечка?

Офіційні особи на Філіппінах вперше порушили питання відходів з Канади у 2014 році, заявивши, що контейнери з маркованим сміттям відправили в період з 2013 по 2014 рік.

Маніла каже, що контейнери, які прибули до Міжнародного контейнерного порту, були промарковані як пластик, що підлягає вторинній перероблюванню, але фактично містили тонни звичайних побутових відходів.

Image caption Контейнери з канадським сміттям обробили фумігаторами перед відправкою

У 2016 році суд на Філіппінах наказав відправити сміття назад до Канади коштом імпортера.

У тому ж році Канада внесла поправки до своїх власних правил щодо транспортування небезпечних відходів, аби запобігти повторенню інциденту.

На початку цього місяця Маніла навіть відкликала свого посла з Оттави після того, як Канада пропустила кінцевий термін вивезення сміття — 5 травня.

Після цього Канада заявила, що почне підготовку до повернення сміття.

Імпорт сміття

Все більша кількість країн Південно-Східної Азії закликає західні країни забрати назад сміття, яке вони роками відправляли до їхніх берегів, стверджуючи, що частину транспортували нелегально.

Питання вивезення сміття з багатих країн потрапило в центр уваги після того, як Китай, який протягом багатьох років імпортував відходи, ввів заборону на "іноземне сміття".

Внаслідок цього, сміття, яке інколи помилково маркували як вторинну сировину, відправили в інші країни, що розвиваються.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!