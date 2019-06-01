У Гімалаях альпіністи зникли під час спроби зійти на нескорену вершину

Копирайт изображения Getty Images Image caption Група пропала безвісти під час сходження на гору Нанда-Деві в Індійських Гімалаях

Група з восьми альпіністів пропала під час сходження на другу за висотою вершину Індії.

Команда, до складу якої входили троє британців, а також австралійці, американці та індійці, 13 травня розпочала сходження на 7 816-метровий пік Нанда-Деві у Гімалаях.

Група мала зійти на східну частину вершини, яку ще не вдавалося підкорити.

Коли вони не повернулися до базового табору, як планувалося, рятувальні групи вирушили на їхній пошук.

Однак місцевий чиновник попередив, що сильні дощі та снігопад у регіоні впливають на ефективність пошуків.

"Ми активізували ресурси для пошуку альпіністів після того, як вони не змогли повернутися до базового табору, але погана погода перешкоджає операції", — сказав агентству AFP Віжай Кумар Джоганде, магістрат району Піторагарх.

Очолював групу досвідчений британський гірський гід Мартін Моран, чия компанія провела багато експедицій в Індійських Гімалаях.

Фото, опубліковані на сторінці пана Морана у Facebook за день до початку підйому, говорять, що група "починає свою подорож пагорбами поблизу храму Нім Харолі Баба, Бховалі".

Наступний пост від 22 травня, відправлений з їхнього другого базового табору на висоті 4 870 метрів. У підписі Мартін Моран написав, що група спробує досягти вершини гори, на яку ще ніхто не піднімався.

Мають місце суперечливі повідомлення про те, коли саме група планувала повернутись. Однак, за даними місцевих ЗМІ, вони повинні були дістатися до базового табору Нанда-Деві в п'ятницю, 31 травня, а сусіднього села Мунсіярі 1 червня.

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