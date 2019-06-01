"Молодість": гран-прі кінофестивалю отримав фільм "Дикий"

Копирайт изображения Molodist Image caption Переможцем стала стрічка "Дикий"

Гран-прі 48-го кінофестивалю "Молодість" та статуетку "Скіфського оленя" отримала французька стрічка "Дикий" (Savage) режисера Камія Відаля-Наке.

Автори стрічки отримають приз у 10 000 доларів.

Фільм розповідає історію самотнього 22-річного гея Лео, який продає себе на вулиці за невеликі гроші. Головний герой не полишає надії на справжнє кохання, яке й шукає протягом стрічки.

Видання BFI надало позитивну характеристику фільму "Дикий", назвавши його "винятковим режисерським дебютом" Камія Відаля-Наке.

"Цей амбітний фільм ретельно розглядає всі наслідки, які випливають з життя свого головного героя та робить це з енергією, що унеможливлює кліше. Натомість, це робота рідкісної життєздатності", — відзначає видання.

Минулого року стрічка отримала приз в рамках Канського кінофестивалю за найкращий дебют.

Приз за найкращий фільм в національному конкурсі отримала стрічка "В радості, і тільки в радості" режисерки Марини Рощини.

Перемогу у номінації "Найкращий повнометражний фільм" отримала кінострічка "Колібрі" режисерки Кім Бо-Ра (Південна Корея).

У короткометражному конкурсі переміг польський фільм "Безумовна любов" режисера Рафаля Лисака. Ця ж стрічка отримала приз глядацьких симпатій.

Кращим студентським фільмом визнана румунська стрічка "Як запустити повітряного змія?" режисера Лоранда Ґабора.

Копирайт изображения MOlodist Image caption Кращим повнометражним фільмом жюрі кінофестивалю назвало "Колібрі" режисерки Кім Бо-Ра

Головну нагороду в рамках програми Molodist Teen Screen отримала німецька стрічка "Занадто далеко" Сари Вінкенштетте.

Молодість — один з найбільших сучасний кінофестиваль України. До 2016 року проводився в останню декаду жовтня кожного року, а з 2017 року — наприкінці весни.

За версією Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF), "Молодість" — є одним з найбільших кінофорумів Східної Європи.

Головним завданням фестивалю називають сприяння розвитку молодого професійного кіно.

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