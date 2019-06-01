"Молодість": гран-прі кінофестивалю отримав фільм "Дикий"
Гран-прі 48-го кінофестивалю "Молодість" та статуетку "Скіфського оленя" отримала французька стрічка "Дикий" (Savage) режисера Камія Відаля-Наке.
Автори стрічки отримають приз у 10 000 доларів.
Фільм розповідає історію самотнього 22-річного гея Лео, який продає себе на вулиці за невеликі гроші. Головний герой не полишає надії на справжнє кохання, яке й шукає протягом стрічки.
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Видання BFI надало позитивну характеристику фільму "Дикий", назвавши його "винятковим режисерським дебютом" Камія Відаля-Наке.
"Цей амбітний фільм ретельно розглядає всі наслідки, які випливають з життя свого головного героя та робить це з енергією, що унеможливлює кліше. Натомість, це робота рідкісної життєздатності", — відзначає видання.
Минулого року стрічка отримала приз в рамках Канського кінофестивалю за найкращий дебют.
Приз за найкращий фільм в національному конкурсі отримала стрічка "В радості, і тільки в радості" режисерки Марини Рощини.
Перемогу у номінації "Найкращий повнометражний фільм" отримала кінострічка "Колібрі" режисерки Кім Бо-Ра (Південна Корея).
У короткометражному конкурсі переміг польський фільм "Безумовна любов" режисера Рафаля Лисака. Ця ж стрічка отримала приз глядацьких симпатій.
Кращим студентським фільмом визнана румунська стрічка "Як запустити повітряного змія?" режисера Лоранда Ґабора.
Головну нагороду в рамках програми Molodist Teen Screen отримала німецька стрічка "Занадто далеко" Сари Вінкенштетте.
Молодість — один з найбільших сучасний кінофестиваль України. До 2016 року проводився в останню декаду жовтня кожного року, а з 2017 року — наприкінці весни.
За версією Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF), "Молодість" — є одним з найбільших кінофорумів Східної Європи.
Головним завданням фестивалю називають сприяння розвитку молодого професійного кіно.
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