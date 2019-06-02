Щоб отримати американську візу тепер треба показувати свої соцмережі

Копирайт изображения PA Image caption Що саме і кому тепер доведеться повідомляти для отримання візи?

Сполучені Штати ввели нові правила отримання візи - тепер майже всім, хто планує відвідати США, доведеться показувати візовим офіцерам свої соцмережі.

Нові правила ухвалив Держдепартамент США, який змінив бланки заяв на імміграційні та неімміграційні візи.

Кого стосуються нові правила?

Нововведення торкнеться більшості категорій віз - туристичних, студентських, робочих.

Винятки Держдепартамент зробив лише для дипломатичних віз та офіційних делегацій - заявникам з цих категорій повідомляти про своїх сторінки у соцмережах не доведеться.

За попередніми оцінками, нові правила впливатимуть на 14,7 млн людей щороку.

Що саме змінюється?

За новими правилами заявникам треба буде вказати дані про свої соціальні мережі, адреси електронної пошти, а також номери телефонів за останні п'ять років.

До цього при подачі на візу потрібно вказувати тільки номер телефону та адресу електронної пошти.

Раніше ці дані дозволяли будь-якому користувачеві знайти акаунти людини в деяких соціальних мережах, якщо вони там є - наприклад, у Facebook потрібно було лише вбити e пошуковий рядок номер телефону або е-мейл, й мережа видавала пов'язані з ними акаунти.

Утім кілька років тому Facebook змінили налаштування приватності й такі можливості прибрали.

Раніше передавати дані про своїх соціальні мережі при в'зді у США потрібно було лише людям, яких перевіряли додатково. Наприклад, це стосувалося тих, хто побував у регіонах, контрольованих терористичними групами.

Також вказується, що заявники можуть повідомляти про свої акаунти на інших сайтах, які не входять до списку соцмереж в анкетах на візу - це добровільна опція.

За інформацією видання Hill, нові правила вступили в силу 31 травня.

Навіщо?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Боротьба з нелегальною імміграцією - одне з передвиборчих гасел Дональда Трампа

Автори нововведення пояснюють, що "збір додаткової інформації від заявників удосконалить процес їхньої перевірки і підтвердження особи".

"Ми постійно працюємо над механізмами покращення наших процедур перевірки, щоб захистити громадян США. Водночас ми підтримуємо законні поїздки до Сполучених Штатів", - додають вони.

А на тих, хто подасть неправдиву інформацію, очікують "серйозні імміграціні наслідки", попереджають американські урядовці.

У Держдепартаменті нові заходи пояснили необхідністю "виявляти терористів, загрози суспільній безпеці та інших небезпечних осіб", щоб не пускати їх в країну.

У 2015 році адміністрацію тодішнього президента США Барака Обами розкритикували за надто м'які перевірки претендентів американських віз - з'ясувалося, що уродженка Пакистану Ташфін Малик, співучасниця масового вбивства в 2015 році в Сан-Бернардіно в штаті Каліфорнія, жертвами якого стали 14 людей, публікувала в своїх соцмережах пости на підтримку терористів.

Видаючи їй візу, американська влада уваги на це не звернула.

Що кажуть правозахисники?

В Американському союзі захисту громадянських свобод вже заявили, що "немає ніяких доказів того, що такий моніторинг в соціальних мережах є ефективним або справедливим".

Правозахисники вважають, що нові правила призведуть до самоцензури в інтернеті.

Жорсткість вимог для отримання візи укладається в загальну канву міграційної політики Білого дому.

Боротьба з нелегальною імміграцією була однією з ключових передвиборчих обіцянок чинного президента США Дональда Трампа.

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