Шквал, повалена сцена і затоплена балка - трагічний фінал фестивалю

Копирайт изображения Facebook фестивалю Image caption Фото фестивалю Kozak FEST з попередніх років. Сам захід проходить у балці, яку в суботу затопила злива

Через бурю, яка повалила сцену фестиваля Kozak FEST, загинула одна людина, ще дві постраждали. Про це повідомляють місцеві медіа з посиланням на прес-службу ДСНС Дніпропетровщини.

У ДСНС підтвердили BBC News Україна факт того, що на фестивалі постраждали люди, однак наголосили, що розслідує ситуацію поліція. Там події на заході поки що не коментують.

Сильний вітер

За даними сайту "056.ua", 1 червня під час проведення щорічного етнофестивалю KOZAK Fest почалася гроза з сильним вітром.

Шквал зніс дах і частково пошкодив інші конструкції сцени, перевернув батут і намети.

Крім того, злива затопила балку, де проводився захід, через що не змогли виїхати машини.

У результаті, як повідомляють медіа з посиланням на рятувальників, загинув чоловік 1971 року народження. Він працював на фестивалі у складі персоналу.

Також під час грози одна жінка зламала ногу, а інший чоловік - ступню. Обох госпіталізували.

Рятувальники допомогли витягнути більше півсотні машин.

Фестиваль

KOZAK Fest проходив в урочищі Княжі Байраки, що у П'ятихатському районі Дніпропетровщини.

Як повідомляють ЗМІ, на фестивалі було близько 10 тис. глядачів.

"На жаль, ми вимушені повідомити вам сумну новину: через стихійне лихо всі заходи, які були заплановані на сьогодні, 2 червня, скасовані", - йдеться у повідомленні фестивалю на Facebook в неділю.

"Всю ніч команда KOZAK Fest намагалась ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше. Ми висловлюємо вдячність співробітникам поліції, полку Дніпро-1 та ДСНС за чітку та злагоджену роботу", - додають організатори.

Водночас у коментарях до допису користувачі підтверджують проблеми з виїздом з фестиваля.

"Таку погоду передбачити складно. Погано інше. Люди знали тільки про один виїзд. Ніякої організації виїзду не було взагалі. Більше години всі машини стояли в пробці під зливою з божевільним вітром", - пише одна з користувачок.

"На виході машинам допомагали проїхати небезпечну ділянку. Але така кількість машин одночасно там проїхати просто не можуть. Виїзд був дуже повільним! Потім ми випадково дізналися, що є проїзд за кладовищем. Там ми і проїхали", - додала вона.