У Харкові повалили бюст Жукова, Кернес обіцяє відновити

Копирайт изображения Facebook групи "Фрайкор" Image caption Бюст повалили и обмалювали червоною фарбою

У Харкові члени кількох правих організацій та об'єднань повалили бюст радянського маршала Георгія Жукова.

У партії "Довіряй ділам" обіцяють його відновити.

З'їзд і "коридор ганьби"

Сьогодні у місті проходить з'їзд партії "Довіряй ділам", лідерами якої є харківський мер Геннадій Кернес та одеський міський голова Геннадій Труханов.

Image caption Один з співкерівників партії "Довіряй ділам"

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", перед Палацом спорту, де відбувається з'їзд, зібралися представники партій "Нацкорпус" і "Правий сектор", а також об'єднань "Фрайкор", "Традиція і порядок", "Антикорупційний блок учасників АТО" та інших.

Image caption Кривава інсталяція, яку противники з'їзду залишили перед входом в палац спорту

За їхніми словами, вони створили "коридор ганьби" для учасників з'їзду партії "Довіряй справам".

Бюст Жукова

Копирайт изображения nackor.org Image caption Поліція була на місці події, однак завадити знесенню бюста правоохоронці не змогли

Пізніше учасники акції попрямували до бюста маршала Жукова, який стояв за кількасот метрів від Палаці спорту.

"За ними послідували правоохоронці, які забезпечували правопорядок в районі Палацу спорту, і спробували перешкодити знесенню пам'ятника, проте не досягли успіху в цьому", - повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Зрештою, бюст знесли під скандування "Слава Україні". Самого радянського маршала учасники знесення називали "кривавим м'ясником".

На постамент, де раніше стояв бюст, активісти встановили державний прапор України.

Копирайт изображения Facebook групи "Фрайкор"

Реакція партії "Довіряй ділам"

Image caption Одеський мер Труханов з активом

Водночас, як передає кореспондент BBC News Україна з самого з'їзду, у партії "Довіряй ділам" оголосили намір відновити бюст маршала Жукова.

"Я поспілкувався з депутатом Віталієм Хомутинником, на чиєму окрузі знаходиться пам'ятник Жукову. Так ось, пам'ятник буде відновлений", - пообіцяв мер Харкова Геннадій Кернес.

Image caption Мер Харкова Геннадій Кернес обіцяє відновити пам'ятник

Він також заявив, що ініціюватиме перейменування однієї з центральних вулиць міста - проспекту Гриргоренка - на проспект маршала Жукова.

Так цей проспект називався до 2016 року, коли в рамках декомунізації відбулося його перейменування.

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