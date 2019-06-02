У Харкові повалили бюст Жукова, Кернес обіцяє відновити
У Харкові члени кількох правих організацій та об'єднань повалили бюст радянського маршала Георгія Жукова.
У партії "Довіряй ділам" обіцяють його відновити.
- Як у Харкові сперечаються через намет і Жукова
- Труханов: "Я не підтримую застосування фізичної сили, навіть якщо людина на це заслуговує"
З'їзд і "коридор ганьби"
Сьогодні у місті проходить з'їзд партії "Довіряй ділам", лідерами якої є харківський мер Геннадій Кернес та одеський міський голова Геннадій Труханов.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", перед Палацом спорту, де відбувається з'їзд, зібралися представники партій "Нацкорпус" і "Правий сектор", а також об'єднань "Фрайкор", "Традиція і порядок", "Антикорупційний блок учасників АТО" та інших.
За їхніми словами, вони створили "коридор ганьби" для учасників з'їзду партії "Довіряй справам".
Бюст Жукова
Пізніше учасники акції попрямували до бюста маршала Жукова, який стояв за кількасот метрів від Палаці спорту.
"За ними послідували правоохоронці, які забезпечували правопорядок в районі Палацу спорту, і спробували перешкодити знесенню пам'ятника, проте не досягли успіху в цьому", - повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна".
Зрештою, бюст знесли під скандування "Слава Україні". Самого радянського маршала учасники знесення називали "кривавим м'ясником".
На постамент, де раніше стояв бюст, активісти встановили державний прапор України.
Реакція партії "Довіряй ділам"
Водночас, як передає кореспондент BBC News Україна з самого з'їзду, у партії "Довіряй ділам" оголосили намір відновити бюст маршала Жукова.
"Я поспілкувався з депутатом Віталієм Хомутинником, на чиєму окрузі знаходиться пам'ятник Жукову. Так ось, пам'ятник буде відновлений", - пообіцяв мер Харкова Геннадій Кернес.
Він також заявив, що ініціюватиме перейменування однієї з центральних вулиць міста - проспекту Гриргоренка - на проспект маршала Жукова.
Так цей проспект називався до 2016 року, коли в рамках декомунізації відбулося його перейменування.
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!