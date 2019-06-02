Копирайт изображения EPA Image caption Папа Римський зустрівся з ромами у центральній Румунії

Папа Франциск вибачився перед ромським народом від імені Католицької Церкви під час свого візиту до Румунії.

Під час зустрічі з ромською громадою в останній день свого візиту до країни понтифік попросив пробачення за "всі ті часи в історії, коли ми дискримінували, жорстоко поводилися або підозріло дивилися на вас".

Протягом століть ромів переслідували в Європі.

Вважається, що сотні тисяч ромів вбили під час Голокосту.

Сьогодні роми живуть переважно в південній і центральній Європі і становлять близько 10% від загальної кількості населення Румунії. Вони скаржаться, що їм важко отримати роботу через дискримінацію, і багато хто живе в бідності.

Копирайт изображения Reuters Image caption Папа Франциск попросив пробачення в ромського народу за століття дискримінації

"Я прошу пробачення - в ім'я Церкви і Господа - і прошу пробачення у вас", - сказав Папа Франциск ромам у румунському місті Блаж.

"Байдужість породжує забобони і сприяє гніву та образам, - сказав понтифік. - Скільки разів ми судимо необачно, зі словами, що ранять, з поглядами, які сіють ненависть і поділ!"

Хто такі роми?

Етнічна група, яка, як вважається, прибула до Європи з північної Індії близько 1500 років тому

Більшість проживає в південній і центральній Європі, хоча деякі з них також емігрували до США і Бразилії - ЄС перераховує їх як найбільшу етнічну меншину в Європі

В Румунії роми перебували у рабстві до XIX століття

Третій Рейх зробив ромів мішенню під час Голокосту, за оцінками істориків, кількість жертв сягнула сотень тисяч людей

Роми скаржаться на дискримінацію по всій Європі

Зустріч з ромами відбулася після урочистої церемонії в місті Блаж, на якій папа Франциск беатифікував сімох єпископів, які були ув'язнені і піддані тортурам під час комуністичного правління в Румунії.

Режим ув'язнив їх у 1948 році за зраду після того, як вони відмовилися стати православними християнами.

Всі семеро загинули в ув'язненні і були таємно поховані.

"З великою мужністю і внутрішньою мужністю, вони прийняли жорстоке ув'язнення і будь-який вид поганого поводження, щоб не заперечувати їхню вірність своїй улюбленій Церкві", - сказав папа Франциск десяткам тисяч шанувальників на відкритій месі у неділю.

Беатифікація - папське "благословення" мертвої людини - це вирішальний крок на шляху до визнання людини святою.

Копирайт изображения EPA Image caption Ікону з сімома єпископами показали під час меси

Копирайт изображения Reuters Image caption Месу у Блажі відвідали десятки тисяч людей

Копирайт изображения EPA

Сім єпископів були частиною греко-католицької церкви - релігійної групи, яка практикує православні ритуали, але визнає владу Папи.

Коли комуністичний режим прийшов до влади в Румунії після закінчення Другої світової війни, влада заборонила греко-католицьку церкву і вимагала, щоб віряни стали православними.

Згідно з даними перепису 2011 року, у Румунії лише близько 150 тисяч греко-католиків - приблизно одна десята частина кількості, яка була вірянами цієї церкви в 1948 році.

Історики вважають, що тисячі румунів були страчені комуністичною владою, а багато інших ув'язнили або піддали тортурам за протистояння режиму.

Тоталітарний уряд був скинутий під час повстання у грудні 1989 року. Президент Ніколае Чаушеску і його дружина були страчені на Різдво.