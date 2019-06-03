Як вболівальники "Ліверпуля" святкували перемогу в своєму місті

Урочистий парад, присвячений перемозі "Ліверпуля" в Лізі Чемпіонів, за даними місцевої влади, відвідали близько 750 тисяч людей.

Ранковий лондонський потяг вже був переповнений людьми в атрибутиці клубу. Як з'ясувалося згодом, до Ліверпуля з'їжджалися з усієї Англії і не тільки.

Міська рада і футбольний клуб обрали для параду довгий маршрут з околиць міста до його центру, аби насолодитися святом могли усі бажаючі. Але вболівальники все одно стікалися на центральну вулицю Стренд - вона вболівальниками заповнили її ще до початку параду.

В очікуванні відкритого автобусу з командою люди залізали на світлофори, ліхтарі і будівельні конструкції. Одну з будівель, що наразі зводиться, вболівальники оточили і взяли штурмом.

Автобус із гравцями "Ліверпуля" рухався зі швидкістю пішохода або трохи швидше. І, ймовірно, з нього футболісти могли спостерігати одну й ту саму картину - співаючі червоні натовпи вболівальників на балконах, на деревах, на дахах будинків і на ліхтарях.

Місцеві, які ще пам'ятають чемпіонський парад 2005 року, коли "Ліверпуль" виграв ЛЧ минулого разу, розповідали, що тоді автобус пролетів через все місто за пів години і ніхто не встиг по-справжньому розділити успіх з командою. Цього разу, щоб подолати чемпіонський коридор, команді знадобилося понад три години.

Унікальна можливість відсвяткувати разом із командою дорого коштувала деяким вболівальникам з інших міст - після завершення параду ввечері в неділю на вокзалі Ліверпуля виникли черги з тисяч пасажирів.

Раніше "Ліверпуль" вже п'ять разів ставав володарем Кубка Чемпіонів. Найбільше, мабуть, запам'ятався титул, завойований у 2005 році. Тоді "Ліверпуль" у фіналі проти "Мілана" відігрався з рахунку 0:3 і переміг у серії пенальті. В історію клубу ця перемога увійшла під назвою "Стамбульський фінал".

Відтоді "Ліверпуль" не вигравав європейських нагород.

Міська влада Ліверпуля попереджала, що через парад будуть перекриті окремі вулиці і зміниться режим роботи громадського транспорту.

Влада очікувала "сотні тисяч учасників" церемонії - і це при тому, що в місті мешкає трохи більше 500 тисяч людей.

У цьому сезоні всі національні титули в Англії зібрав "Манчестер Сіті". Клуб виграв Кубок Англії і Кубок Ліги, а головне - чемпіонат країни, Прем'єр лігу.

Ліверпуль, який не вигравав національну першість вже 29 років, до останнього туру зберігав шанси на чемпіонство, але зрештою поступився "Ман Сіті" одним очком. "Червоні" вже вдруге за останні п'ять років впритул наближаються до золотих медалей і зупиняються за крок до них.

За останні кілька сезонів, з приходом німецького тренера Юргена Клоппа, склад "Ліверпуля" сильно змінився. Клопп позбувся цілої низки гравців і купив замість них кількох дорогих легіонерів: зокрема, центрального захисника Вірджила Ван Дайка і голкіпера Аліссона Беккера, яким клуб багато в чому зобов'язаний за перемогу в фіналі ЛЧ. Беккер став першим голкіпером з 9 років, якому вдалося не пропустити гол у фіналі.

(Фотографії Максима Ломакіна, BBC)

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