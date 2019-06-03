Копирайт изображения Адміністрація президента України

Другий президент України Леонід Кучма знову повернувся до участі в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. Про це стало відомо на його спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу.

За словами президента, він разом із західними партнерами України досяг спільної позиції - переговори з приводу Донбасу у Нормандському форматі мають бути відновлені, а Мінський процес - розблокований.

Він додав, що вже 5 червня відбудеться перша зустріч тристоронньої контактної групи, і українську делегацію очолить Леонідом Кучма.

"Я хотів, щоб це була провідна, професійна людина - людина, яку поважають в Україні і не тільки", - сказав Зеленський.

Леонід Кучма у відповідь на слова президента сказав, що "не міг не погодитися" на його пропозицію, адже бачить необхідність працювати на благо України.

Володимир Зеленський наголосив, що в української сторони є "конкретні пропозиції і нові рішення" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які вона озвучить під час перемовин 5 червня.

При цьому, запевнив президент, "ніхто територією і сувернітетом України торгувати не збирається".

Копирайт изображения Unian Image caption Володимир Зеленський пообіцяв, що 5 червня Україна запропонує "конкретні пропозиції і нові рішення" щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Петро Порошенко призначив Кучму офіційним представником України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі в лютому 2015 року.

Але ще до цього, влітку 2014 року він вперше представляв Київ на мирних перемовинах, які тоді проходили у Донецьку. Адже Мінських угод на той час ще не було.

Леоніда Кучму називали ідеальним кандидатом на цю роль, адже він міг на рівних говорити практично з усіма представниками Росії, яких знав ще з часів свого президентства.

Майже чотири роки він очолював делегацію України на цих переговорах, а в жовтні 2018 повідомив про завершення своєї роботи.

Він пояснив своє рішення піти, бо досяг "критичного віку", тому хоче дати можливість попрацювати іншим. Колишньому президенту у серпні виповнилось 80 років.

Після Кучми у Мінську українську сторону представляв Євген Марчук, однак після президентських виборів він заявив, що припиняє свою діяльність в цих переговорах.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!