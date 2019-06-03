Хто замовив Катю Гандзюк? Починається суд над обвинуваченими у нападі

Копирайт изображения UNIAN

3 червня у Покровському районному суді Дніпропетровської області розпочинається суд щодо обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк, херсонську активістку та виконувачку обов'язків керуючої справами херсонського міськвиконкому, яка померла торік 4 листопада через опіки сірчаною кислотою.

Цей процес стосується тих, кого звинувачують у безпосередньому виконанні нападу.

Між тим, СБУ продовжує готувати доказову базу на інших фігурантів справи, а головному підозрюваному в організації нападу на Гандзюк - голові Херсонської облради Владиславу Мангеру - продовжили запобіжний захід у вигляді "підписки про невиїзд" та електронного браслету.

Зміна підсудності

Розслідування самого нападу на Гандзюк тривало майже 10 місяців. За словами генпрокурора Юрія Луценка, за цей час провели 375 допитів, понад 50 обшуків, 45 оглядів, 100 тимчасових доступів, 10 слідчих експериментів, призначено 45 судових експертиз, а також низка негласних слідчих дій.

Врешті обвинувальний акт щодо виконавців нападу направили до Херсонського міського суду.

Однак 22 травня до Херсонського суду надійшла ухвала Верховного Суду про визначення підсудності. Згідно з цією ухвалою, кримінальне провадження передали до Покровського райсуду Дніпропетровської області.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Владислав Мангер - головний підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк

За інформацією джерел ВВС, розгляд справи могли перенести, щоб уникнути можливого тиску на херсонський суд з боку інших фігурантів справи.

Кого і в чому обвинувачують?

На Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року біля її будинку, обливши концентрованим розчином сірчаної кислоти.

У підготовці і виконанні нападу обвинувачують Сергія Торбіна (звинувачують в організації групи виконавців), Микиту Грабчука (звинувачують у безпосередньому виконанні), Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова (звинувачують у співучасті).

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Катерина Гандзюк брала участь у Помаранчевій революції і Євромайдані в Херсоні, працювала в громадських організаціях, а також в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області. Згодом - у міськраді

Чоловіків затримали у серпні минулого року. Спочатку Горбунова, який, як стверджує обвинувачення, купував кислоту, а після його зізнань - інших. Усі обвинувачені - були учасниками АТО у складі добровольчих формувань: "Правий сектор" та Українська Добровольча Армія (УДА).

Після затримання усі, крім Торбіна, почали співпрацювати зі слідством і давати покази щодо деталей підготовки і вчинення нападу на Гандзюк. Через кілька місяців почав говорити і Торбін.

Після смерті Гандзюк чоловікам висунули підозру в умисному вбивстві, що загрожувало їм від 10 до 15 років за ґратами. Однак через кілька місяців усім п'ятьом змінили підозру на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Ця стаття передбачає покарання від 7 до 10 років.

Хворий Павловський

Окрім виконавців та підозрюваного в організації нападу на Гандзюк Владислава Мангера, у справі офіційно фігурують ще двоє людей.

Один з них - Ігор Павловський, колишній помічник депутата парламенту від БПП "Солідарність" Миколи Паламарчука.

Його затримали 12 листопада минулого року. За версією слідства, Павловський передавав гроші Торбіну за організацію нападу.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Павловський під час засідання Шевченківського районного суду Києва, 24 квітня 2019 року. Його захист наполягає на серйозному медичному стані чоловіка

Павловський теж не одразу, але почав співпрацювати зі слідством. Зокрема, після його свідчень прокуратура оголосила підозру Мангеру.

У квітні Павловському також пом'якшили підозру. Замість організації вбивства, його звинувачують у приховуванні злочину. За це Павловському загрожує до 3 років позбавлення волі.

Невдовзі суд змінив Павловському запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Адвокат Павловського Максим Болдін неодноразово заявляв журналістами про критичний стан здоров'я свого підзахисного. Через це Болдін подав клопотання до суду про зміну запобіжного заходу для Павловського на "особисте зобов'язання".

Його досі не розглянули. На два засідання не з'явився ні адвокат, ні сам Павловський.

Левіна оголосили в міжнародний розшук

Ще один фігурант - Олексій Левін (колишнє прізвище Москаленко). У середині 2000-х років він проходив по низці кримінальних справ, по одній з них був засуджений.

На момент замаху на Гандзюк Левін офіційно був помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, якого називають близьким до Мангера.

У грудні минулого року Генпрокуратура оголосила Олексію Левіну підозру. За версією слідства, саме з ним Мангер планував напад на Гандзюк.

За словами Юрія Луценка, Левін виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних.

20 травня прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомила про оголошення Левіна у міжнародний розшук.

З її слів, це стало можливим після рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Де він зараз, невідомо.

Мангер і поліграф

24 травня Владислав Мангер заявив, що пройшов перевірку на детекторі брехні і дав відповіді на "найболючіші питання, що цікавлять громадськість".

"Чи знав я про те, що планується напад на Катерину Гандзюк? - Ні. Чи брав я будь-яку участь в цих жахливих діях? - Ні. Чи знаю я, де знаходиться замовник? - Ні. Поліграф показав: ці та інші відповіді - правдиві", - написав Мангер на своїй сторінці у Facebook і опублікував фото з результатами експертизи.

Поліграф Мангер пройшов у приватному підприємстві "Херсонський центр детекції брехні "Аріадна".

Копирайт изображения UKRINFORM

Однак у Генпрокуратурі заявили, що ці результати не будуть додані до матеріалів справи, адже, згідно з ухвалою суду, Мангер повинен був пройти судову психологічну експертизу з використанням поліграфу у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

"Дане дослідження проведено за його власної ініціативи, поза межами кримінального провадження, і його матеріали не можуть бути прийняті до уваги органом досудового розслідування, оскільки при цьому він не виконав вимоги ухвали слідчого судді та не пройшов експертизу у спеціальному експертному закладі", - повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

31 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив Мангеру запобіжний захід до 1 липня 2019 року.

Підозрюваного в організації нападу на Гандзюк суд зобов'язав залишити у прокурора закордонний паспорт, з'являтися до органів слідства за першою вимогою та носити електронний браслет. Суд дозволив Мангеру вільно пересуватися в межах Херсонської області.

Україна питає: "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Копирайт изображения UKRINFORM

З перших днів після нападу на Катерину Гандзюк її друзі, громадські активісти та деякі журналісти об'єдналися у неформальну неполітичну ініціативу "Хто замовив Катю Гандзюк".

Активісти провели десятки акцій по всій Україні, щоб привернути увагу до розслідування справи Гандзюк та нападів на інших громадських діячів.

Наймасштабніша з таких акцій відбулася 18 травня. До неї долучилося понад тисяча учасників із п'ятдесяти міст України та восьми країн. Активісти виходили на центральні площі міст з банерами "Україна питає: Хто замовив Гандзюк", "Херсон питає: Хто замовив Гандзюк" та подібними.

Учасники ініціативи звернулися із маніфестом до президента України Володимира Зеленського:

"Система покриває відповідальних за зрив розслідувань на всіх рівнях - у правоохоронних органах, у місцевих адміністраціях, у політичних командах. Активістів і далі переслідують". Так не може тривати в країні, образ якої нам малює нова українська влада! Балотуючись, Володимир Зеленський вимагав від Петра Порошенка покарати вбивць Катерини Гандзюк. Тепер ця політична відповідальність у руках новообраного президента".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!