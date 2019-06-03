Україну "окупували" метелики. Чому їх так багато

Копирайт изображения Валентина Вздульська

Україну "атакують" метелики. Соцмережами ширяться фото і відео, на яких видно велику кількість крилатих в українських селах і містах, зокрема в Києві. Звідки вони взялися і чому їх зараз так багато?

"Що за напасть в Требухові - уже, мабуть, чотири години летять метелики, їх мільйони", - пише Олександр Каленченко.

Таких записів у Facebook зараз можна знайти чимало.

Як повідомляють у міністерстві екології, йдеться про сонцевика будякового - метелика родини сонцевикових, якого іноді також називають чортополохівка.

Це мігруючий вид. Взимку метелики мігрують у теплі краї - в Північну Африку, а навесні знову повертаються на північ, зокрема, й в Україну. Ось так виглядає карта їхньої міграції.

В Україні вони відкладають яйця, гусінь росте і заляльковується, після чого вже протягом місяця лялечки лускаються, з них виростають нові метелики.

Як правило, метелики відкладають яйця групами і неодночасно. Тому нове покоління з'являються поступово і не так масово.

Копирайт изображения Валентина Вздульська

Проте цього року, як і впродовж кількох попередніх, через коротку весну метелики відклали яйця майже одночасно, в перший вдалий за погодними умовами день.

Як наслідок, всі нові метелики з'явилися так само одночасно - після першого ж літнього дощу.

Копирайт изображения Валентина Вздульська

За словами Валерія Корнєєва, завідувача відділу ентомології Інституту зоології НАН України, протягом літа метелики дадуть іще декілька ґенерацій - найімовірніше, дві або три.

Наприкінці літа, каже пан Корнєєв, вони знову відлетять на південь, і повернуться лише наступної весни.

Копирайт изображения Валентина Вздульська

У відомстві розповідають, що метелики цього виду під час міграції долають величезні відстані. Швидкість переміщення може сягати 50 км/году. За добу вони пролітають до 500 км.

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