Конкурс на речника Зеленського виграла Юлія Мендель. Хто вона?

Копирайт изображения Юлія Мендель/Facebook Image caption Юлія Мендель працювала на українських телеканалах, зокрема ICTV, "Інтері" та "Еспресо"

Президент України Володимир Зеленський призначив журналістку Юлію Мендель своєю прес-секретаркою.

Указ про це з'явився на сайті президента в понеділок.

Призначенню передував публічний конкурс, на який подалися тисячі претендентів. Він тривав близько місяця.

Пані Мендель вже сама прокоментувала новину. "Якщо хочеш змін - бери й роби. Рада долучитися до команди Володимира Зеленського. Зробимо все можливе, щоб бути якомога відкритішими для людей і для медіа", - цитує її сайт президента.

Хто така Юлія Мендель

32-річна Юлія Мендель народилася на Херсонщині. Вчилася у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Працювала на українських телеканалах, зокрема ICTV, "Інтері" та "Еспресо".

Вона також співпрацювала як журналіст з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.

Останнім часом працювала консультантом з комунікацій у Світовому банку.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У команді Зеленського кажуть, що на конкурс подалися чотири тисячі людей

Конкурс на посаду речника Зеленського оголосили 30 квітня. На нього подалися майже чотири тисячі претендентів.

Кандидати мали знати щонайменше три мови, мати досвід в журналістиці або публічній сфері та, в разі потреби, "працювати 24/7".

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!