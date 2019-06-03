Конкурс на речника Зеленського виграла Юлія Мендель. Хто вона?
Президент України Володимир Зеленський призначив журналістку Юлію Мендель своєю прес-секретаркою.
Указ про це з'явився на сайті президента в понеділок.
Призначенню передував публічний конкурс, на який подалися тисячі претендентів. Він тривав близько місяця.
Пані Мендель вже сама прокоментувала новину. "Якщо хочеш змін - бери й роби. Рада долучитися до команди Володимира Зеленського. Зробимо все можливе, щоб бути якомога відкритішими для людей і для медіа", - цитує її сайт президента.
Хто така Юлія Мендель
32-річна Юлія Мендель народилася на Херсонщині. Вчилася у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Має науковий ступінь кандидата філологічних наук.
Працювала на українських телеканалах, зокрема ICTV, "Інтері" та "Еспресо".
Вона також співпрацювала як журналіст з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.
Останнім часом працювала консультантом з комунікацій у Світовому банку.
Конкурс на посаду речника Зеленського оголосили 30 квітня. На нього подалися майже чотири тисячі претендентів.
Кандидати мали знати щонайменше три мови, мати досвід в журналістиці або публічній сфері та, в разі потреби, "працювати 24/7".
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