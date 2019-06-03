Сутички в Одесі: десятки постраждалих та затриманих
В Одесі сталися сутички у будівлі ректорату Одеського національного медичного університету. Про це повідомляють прес-служби поліції та Міністерства охорони здоров'я.
Під час сутичок постраждали 28 людей, двоє з них - доросла і дитина госпіталізовані в стані середньої тяжкості, повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на Одеський центр екстреної медицини і медицини катастроф.
"Невідомі особи увірвались до будівлі ректорату Одеського національного медичного університету та силовими методами перешкоджали проведенню позачергового засідання Наглядової ради ОНМедУ", - пояснюють у міністерстві охорони здоров'я.
Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області, "для з'ясування обставин" у відділок поліції доставлено 51 людину.
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Під час конфлікту один поліцейський отримав тілесні ушкодження.
"Попередньо дії учасників конфлікту кваліфікуються за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу", - зазначають у поліції.
Зранку також поліцію повідомили про замінування трьох корпусів медичного університету. Інформація не підтвердилася.
Що сталося?
За версією МОЗ, наглядова рада медичного університету в будівлі ректорату сьогодні проводила позачергове засідання щодо розгляду численних скарг від співробітників про вчинення тиску та незаконні звільнення, що відбуваються в університеті.
"За декілька годин після початку засідання до будівлі увірвались невідомі особи, які використовували сльозогінний газ і силовими методами зірвали засідання", - повідомили в МОЗ.
У відомстві Уляни Супрун зазначають, що університет досі захоплений прихильниками екс-ректора Валерія Запорожана, які "перешкоджають уповноваженим особам здійснювати управління закладом", що призвело до затримки виплат стипендій та зарплат протягом п'ятьох місяців.
Одеське видання Думская повідомляє, що в будівлі ректорату відбулися сутички між прихильниками призначеної МОЗ в.о. ректора Владлени Дубініної та колишнього ректора Запорожана.
За інформацією журналістів, пані Дубініній з групою прихильників вдалося потрапити в ректорат вузу. Вони намагалися провести там позачергове засідання, але не змогли. У приміщення увірвалася група молодих людей в масках, які розпилили газ, а їм відповіли з вогнегасників. Поліція затримала більшість учасників сутичок.
Речниця адміністрації вишу Ярослава Вітко опублікувала у Facebook фотографії барикад в університеті. За її словами, їх зробили прихильники Юрія Сухіна, якого у 2018 році обрали в.о. ректора викладачі, незгодні зі звільненням пана Запорожана.
Ректорські війни
Війна за місце ректора розгорнулась в Одеському медвузі майже рік тому.
Ще у липні 2018 року МОЗ розірвало контракт з тодішнім ректором Валерієм Запорожаном, який обіймав свою посаду 23 роки і був депутатом Одеської облради, обраним за списком Партії регіонів.
Перевірки у виші тривали кілька місяців, і виявили, як заявляли у МОЗ, низку грубих порушень. Ректор витратив більшість закупівельного бюджету університету, 220 мільйонів грн, на свою кафедру, а куплене обладнання пішло не для навчання, а для платного лікування пацієнтів, дорікали пану Запорожану в МОЗ.
"Коли керівник університету - особа, яка роками наживається на зловживаннях, заклад руйнуватиметься. Адже в пріоритеті керівника завжди буде власне збагачення, а не навчання студентів", - заявляла тоді керівниця МОЗ Уляна Супрун.
Пан Запорожан у відповідь звинувачував МОЗ у розправі і називав некомпетентними призначених МОЗ на його місце керівників.
"Протягом двох років були десятки різних комісій... Закінчилося це тим, що в лютому місяці велика комісія МОЗ на чолі з Лінчевським перевіряла і не знайшла жодного зауваження", - говорив тоді журналістам пан Запорожан.
За його словами, істотних порушень, які б стали причиною для відсторонення ректора не знайшли.
Підтримала його частина викладачів, які назвали звільнення Запорожана незаконним, зібрали наприкінці серпня вчену раду медуніверситету, де екс-ректора призначили головою ради, а керівника профкому Юрія Сухіна обрали в.о. ректора. Після цього його зареєстрували керівником вишу у Єдиному державному реєстрі.
У відомстві Уляни Супрун назвали такі рішення незаконними, оскаржили реєстрацію Сухіна керівником у Мін'юсті і призначили виконувачкою обов'язків ректора проректора Владлену Дубініну.
У вересні прихильники відстороненого Запорожана захоплювали ректорат, а новий в.о. ректора Дубініна проривалася до кабінету за допомогою поліції.
У грудні конфлікт довкола вишу спалахнув з новою силою.
Перед цим в.о. ректора вишу з узгодженням із МОЗ призначили вже іншого проректора, Костянтина Аймедова, але ім'я Сухіна знову з'явилося у Єдиному державному реєстрі. Це знову оскаржило МОЗ.
10 грудня, в день, коли Мін'юст мав розглядати цю скаргу, до ректорату увійшов пан Сухін і його команда.
У МОЗ назвали ці події рейдерським захопленням, додавши, що невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця.
"Сухін і компанія, охоронці з приватної фірми, закрилися в будівлі ректорату, нищили документи, звільняли незгодних з ними викладачів, примушували студентів підписувати листи на підтримку Запорожана", - розповів у коментарі ВВС News Україна пан Аймедов, якого МОЗ визнає виконувачем обов'язків ректора.
За його словами, поліція не втручалась, а судові виконавці, які були з паном Сухіним, показували рішення суду, які "не мали жодного стосунку" до призначення керівника вишу.
Він ставить під сумнів законність засідання вченої ради університету, де призначали пана Сухіна і той спосіб, у який його ім'я з'явилося у реєстрі - "це роблять підставні нотаріуси", заявив він.
Прихильники пана Запорожана, у свою чергу, називають рейдерами тих, хто прийшов до університету після звільнення Запорожана.
"Керівник (Юрій Сухін. - Ред.) потрапив на своє робоче місце у супроводі державних виконавців, які виконували рішення Окружного адмінсуду Києва, і відкрили кабінет". Так пояснювали події у поширеній від імені адміністрації університету заяві.
"Вчена рада законно обрала керівника, це є в законі про освіту, наш керівник, в.о. професора Сухін. МОЗ п'ять місяців підтримував незаконно призначену банду. За ці місяці було багато незаконних звільнень і призначень", - сказав завідувач кафедри нейрохірургії медуніверситету Анатолій Сон, який підтримує пана Запорожана.
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