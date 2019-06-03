Сутички в Одесі: десятки постраждалих та затриманих

Копирайт изображения Думская Image caption Після сутичок у ректораті медичного університету у поліцію доставили 51 людину

В Одесі сталися сутички у будівлі ректорату Одеського національного медичного університету. Про це повідомляють прес-служби поліції та Міністерства охорони здоров'я.

Під час сутичок постраждали 28 людей, двоє з них - доросла і дитина госпіталізовані в стані середньої тяжкості, повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на Одеський центр екстреної медицини і медицини катастроф.

"Невідомі особи увірвались до будівлі ректорату Одеського національного медичного університету та силовими методами перешкоджали проведенню позачергового засідання Наглядової ради ОНМедУ", - пояснюють у міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області, "для з'ясування обставин" у відділок поліції доставлено 51 людину.

Під час конфлікту один поліцейський отримав тілесні ушкодження.

"Попередньо дії учасників конфлікту кваліфікуються за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу", - зазначають у поліції.

Зранку також поліцію повідомили про замінування трьох корпусів медичного університету. Інформація не підтвердилася.

Що сталося?

За версією МОЗ, наглядова рада медичного університету в будівлі ректорату сьогодні проводила позачергове засідання щодо розгляду численних скарг від співробітників про вчинення тиску та незаконні звільнення, що відбуваються в університеті.

Копирайт изображения Ярослава Вітко Image caption Засідання, на якому була присутня в.о. ректора медичного університету Владлена Дубініна, зірвали невідомі

"За декілька годин після початку засідання до будівлі увірвались невідомі особи, які використовували сльозогінний газ і силовими методами зірвали засідання", - повідомили в МОЗ.

У відомстві Уляни Супрун зазначають, що університет досі захоплений прихильниками екс-ректора Валерія Запорожана, які "перешкоджають уповноваженим особам здійснювати управління закладом", що призвело до затримки виплат стипендій та зарплат протягом п'ятьох місяців.

Одеське видання Думская повідомляє, що в будівлі ректорату відбулися сутички між прихильниками призначеної МОЗ в.о. ректора Владлени Дубініної та колишнього ректора Запорожана.

За інформацією журналістів, пані Дубініній з групою прихильників вдалося потрапити в ректорат вузу. Вони намагалися провести там позачергове засідання, але не змогли. У приміщення увірвалася група молодих людей в масках, які розпилили газ, а їм відповіли з вогнегасників. Поліція затримала більшість учасників сутичок.

Речниця адміністрації вишу Ярослава Вітко опублікувала у Facebook фотографії барикад в університеті. За її словами, їх зробили прихильники Юрія Сухіна, якого у 2018 році обрали в.о. ректора викладачі, незгодні зі звільненням пана Запорожана.

Копирайт изображения Ярослава Вітко

Копирайт изображения Ярослава Вітко

Ректорські війни

Війна за місце ректора розгорнулась в Одеському медвузі майже рік тому.

Ще у липні 2018 року МОЗ розірвало контракт з тодішнім ректором Валерієм Запорожаном, який обіймав свою посаду 23 роки і був депутатом Одеської облради, обраним за списком Партії регіонів.

Перевірки у виші тривали кілька місяців, і виявили, як заявляли у МОЗ, низку грубих порушень. Ректор витратив більшість закупівельного бюджету університету, 220 мільйонів грн, на свою кафедру, а куплене обладнання пішло не для навчання, а для платного лікування пацієнтів, дорікали пану Запорожану в МОЗ.

"Коли керівник університету - особа, яка роками наживається на зловживаннях, заклад руйнуватиметься. Адже в пріоритеті керівника завжди буде власне збагачення, а не навчання студентів", - заявляла тоді керівниця МОЗ Уляна Супрун.

Пан Запорожан у відповідь звинувачував МОЗ у розправі і називав некомпетентними призначених МОЗ на його місце керівників.

"Протягом двох років були десятки різних комісій... Закінчилося це тим, що в лютому місяці велика комісія МОЗ на чолі з Лінчевським перевіряла і не знайшла жодного зауваження", - говорив тоді журналістам пан Запорожан.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Валерій Запорожан обіймав посаду ректора 23 роки

За його словами, істотних порушень, які б стали причиною для відсторонення ректора не знайшли.

Підтримала його частина викладачів, які назвали звільнення Запорожана незаконним, зібрали наприкінці серпня вчену раду медуніверситету, де екс-ректора призначили головою ради, а керівника профкому Юрія Сухіна обрали в.о. ректора. Після цього його зареєстрували керівником вишу у Єдиному державному реєстрі.

У відомстві Уляни Супрун назвали такі рішення незаконними, оскаржили реєстрацію Сухіна керівником у Мін'юсті і призначили виконувачкою обов'язків ректора проректора Владлену Дубініну.

У вересні прихильники відстороненого Запорожана захоплювали ректорат, а новий в.о. ректора Дубініна проривалася до кабінету за допомогою поліції.

У грудні конфлікт довкола вишу спалахнув з новою силою.

Перед цим в.о. ректора вишу з узгодженням із МОЗ призначили вже іншого проректора, Костянтина Аймедова, але ім'я Сухіна знову з'явилося у Єдиному державному реєстрі. Це знову оскаржило МОЗ.

10 грудня, в день, коли Мін'юст мав розглядати цю скаргу, до ректорату увійшов пан Сухін і його команда.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У відомстві Уляни Супрун вважають, що прихильники екс-ректора Запорожана здійснили рейдерське захоплення медичного університету в Одесі

У МОЗ назвали ці події рейдерським захопленням, додавши, що невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця.

"Сухін і компанія, охоронці з приватної фірми, закрилися в будівлі ректорату, нищили документи, звільняли незгодних з ними викладачів, примушували студентів підписувати листи на підтримку Запорожана", - розповів у коментарі ВВС News Україна пан Аймедов, якого МОЗ визнає виконувачем обов'язків ректора.

За його словами, поліція не втручалась, а судові виконавці, які були з паном Сухіним, показували рішення суду, які "не мали жодного стосунку" до призначення керівника вишу.

Він ставить під сумнів законність засідання вченої ради університету, де призначали пана Сухіна і той спосіб, у який його ім'я з'явилося у реєстрі - "це роблять підставні нотаріуси", заявив він.

Прихильники пана Запорожана, у свою чергу, називають рейдерами тих, хто прийшов до університету після звільнення Запорожана.

"Керівник (Юрій Сухін. - Ред.) потрапив на своє робоче місце у супроводі державних виконавців, які виконували рішення Окружного адмінсуду Києва, і відкрили кабінет". Так пояснювали події у поширеній від імені адміністрації університету заяві.

"Вчена рада законно обрала керівника, це є в законі про освіту, наш керівник, в.о. професора Сухін. МОЗ п'ять місяців підтримував незаконно призначену банду. За ці місяці було багато незаконних звільнень і призначень", - сказав завідувач кафедри нейрохірургії медуніверситету Анатолій Сон, який підтримує пана Запорожана.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!