У лікарні помер 5-річний хлопчик, поранений поліцейськими на Київщині

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У лікарні помер 5-річний хлопчик, поранений поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Про це BBC News Україна повідомила речниця ГПУ Лариса Сарган.

За її словами, прокурори готують нову підозру затриманим поліцейським за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

"Підозри вручать завтра о 9:00 в Голосіївському районному суді, де їм обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою", - наголосила пані Сарган.

31 травня вдень у Переяславі-Хмельницькому місцеві поліцейські у нетверезому стані поцілили з вогнепальної зброї у голову п'ятирічного Кирила. Як кажуть слідчі, це сталося, коли представники поліції розважалися і стріляли по пляшках.

Імен поліцейських правоохоронці не називають.

Зараз вони затримані й очікують на обрання запобіжного заходу.

Хлопчика спочатку привезли до центральної районної лікарні в Переяслав-Хмельницькому із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки.

Звідти реанімобілем його транспортували до Київського міського центру дитячої нейрохірургії, де дитині провели 1 червня операцію.

Що відбулося?

У п'ятницю, 31 травня, до реанімації лікарні у Переяслав-Хмельницькому потрапив хлопчик із тяжким пораненням голови.

Спочатку, як повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), працівники поліції встановили, що хлопчик, буцімто, "з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови", коли грався разом з іншими дітьми біля свого дому.

Однак потім, коли лікарі зробили хлопчику операцію і виявили вогнепальне поранення голови, поліцейські "провели додатковий огляд місця події" і знайшли гільзи від патронів та банки.

Після цього під підозру потрапили двоє працівників поліції Переяслав-Хмельницького. У них вдома провели обшуки, вилучивши "патрони та іншу зброю".

Згодом ДБР повідомило їм про підозру, звинувативши у необережному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

За законом, у разі якщо їх визнають винними, їм може загрожувати покарання громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

Поліцейські напідпитку

Як повідомили ВВС News Україна у ДБР, слідчі встановили, що у п'ятницю по обіді двоє поліцейських "відпочивали та вживали спиртні напої на подвір'ї приватного сектору".

"Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були встановлені у вигляді мішеней навпроти ділянки місцевості, де могли перебувати сторонні люди", - розповіла нам у коментарі речниця ДБР Анжеліка Іванова.

"Попри те, що такими діями вони могли завдати шкоду громадянам..., вони продовжили стріляти. Під час пострілів, приблизно о 15:30, поліцейські, діючи зі злочинною необережністю, влучили у дитину", - зазначає вона.

Спочатку голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що поліцейські були "поза службою, без табельної зброї".

Однак у ДБР цю інформацію підтвердити поки що не змогли.

"Поки що не встановлено, яка саме це була зброя. Досудове розслідування триває", - сказала пані Іванова.

Чи визнали свою провину поліцейські, у ДБР також повідомити відмовились.