Boeing виявив дефектні деталі в літаках 737 Max і 737NG

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Компанія Boeing повідомила Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) про можливі дефекти в напрямних планках передкрилків в літаках 737NG і 737 Max. Лайнери цього типу зазнали катастрофи в Індонезії та Ефіопії.

Спільне розслідування Boeing і FAA показало, що компанія-підрядник поставила авіавиробнику до 148 деталей з дефектами. Boeing визначив серійні номери групи літаків 737NG і 737 Max, в яких можуть бути встановлені неправильно зібрані деталі. Загалом по всьому світу налічується 133 літаки 737NG і 179 літаків 737 Max, в яких можуть бути встановлені дефектні деталі.

Характер дефекту може привести до зламу і виходу з ладу напрямних планок. Це не має призвести до катастрофи літака, але може завдати йому пошкоджень.

FAA випустить директиву, відповідно до якої Boeing має встановити всі літаки з дефектними деталями і провести їхню заміну протягом 10 днів. Федеральне управління цивільної авіації США повідомило про проблему авіаційним регуляторам в інших країнах.

У травні Boeing повідомила про завершення процесу оновлення програмного забезпечення літаків сімейства 737 Max. Оновлення торкнулося системи MCAS, яка бореться зі звалюванням лайнера за умов відключення автопілоту.

10 березня літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав катастрофи у 60 км на схід від столиці Ефіопії. Авіакатастрофа забрала життя 157 людей, серед яких були громадяни 35 країн.

Ця катастрофа стала другою для літака цього типу за півроку - у кінці жовтня 2018 року такий же Boeing індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море незабаром після вильоту з аеропорту Джакарти. Загинули всі 189 людей на борту.

В обох авіакатастрофах система MCAS направляла ніс літаків вниз, в той час як пілоти намагалися відновити контроль над судном.

Відразу після катастрофи в Ефіопії багато країн тимчасово зупинили польоти Boeing 737 Max. Після цього компанія Boeing рекомендувала Федеральному управлінню цивільної авіації США тимчасово зупинити польоти всіх літаків цієї серії по всьому світу.

Boeing 737 Max - четверте покоління літаків лінійки 737, яке прийшло на зміну Boeing 737 Next Generation. Перший політ цієї моделі відбувся у січні 2016 року.

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