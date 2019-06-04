Нападники на Гандзюк визнали вину і готові нести покарання
3 червня у селищі Покровське Дніпропетровської області відбулося початкове судове засідання у справі обвинувачених у нападі на активістку і в. о. керуючої справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк.
Під час цього засідання суд мав розглянути угоди, підписані обвинуваченими зі слідством.
У нападі звинувачують Сергія Торбіна, Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова. Усіх п'ятьох доставили до зали суду.
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Засідання у Покровському районному суді тривало понад дев'ять годин із невеликими перервами, починаючи з 13:30.
Спочатку суд розглянув клопотання і скарги від представників Владислава Мангера — голови Херсонської облради, якого підозрюють у замовленні нападу на Гандзюк.
Адвокати просили скасувати рішення прокурорів про виділення в окреме провадження справи організаторів і виконавців злочину.
Однак суд залишив клопотання представників Мангера без розгляду, пославшись на те, що дані особи не є учасниками процесу, а предмет клопотань взагалі не стосується цього засідання.
Після цього прокурор Наталія Калита зачитала обвинувачення, висунуті проти кожного виконавця, а також обставини, за яких здійснювалось планування і сам напад на Гандзюк.
Залежно від ролі кожного обвинуваченого у скоєному злочині й кваліфікації статей, була визначена пропонована міра покарання.
Організатору групи виконавців Сергію Торбіну обвинувачення просить призначити шість років позбавлення волі. Такий самий термін має отримати безпосередній виконавець — Микита Грабчук.
Співучасники нападу Володимир Васянович і В'ячеслав Вишневський можуть відбути за ґратами по чотири роки, а Віктор Горбунов — три роки.
Усі обвинувачені у повній мірі визнали свою вину: як у підписаних раніше угодах, так і безпосередньо в залі суду.
6 червня о 14:00 у Покровському районному суді оголосять вирок обвинуваченим.
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