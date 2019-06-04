Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий Mac Pro представив глава компанії Тім Кук

Технологічний гігант Apple оголосив, що його медіа-додаток iTunes закривається, а виконувати його функції будуть Apple Music, Apple Podcasts і Apple TV.

Чутки про те, що Apple збирається закрити музичний додаток, запущений у 2003 році, ходили вже давно, розповідають кореспонденти BBC News з питань технологій Зої Клейнман та Марі-Енн Рассон.

Крім того, в понеділок на Всесвітній конференції розробників Apple (WWDC) оголосили про впровадження нових заходів безпеки на пристроях компанії: створено новий механізм авторизації користувачів в додатках замість використання акаунтів у соцмережах.

Нарешті, на WWDC нам розповіли про нову версію операційної системи, нові додатки Apple Watch і найпотужніший настільний комп'ютер.

Безпека

Копирайт изображения Apple Image caption У нового механізму авторизації є можливість приховувати адресу електронної пошти користувача

Apple оголосила про нові заходи у сфері безпеки, виконуючи торішню обіцянку знайти ефективний спосіб боротьби з відстеженням користувачів з боку Facebook.

"Безпека інформації — фундаментальне право людини", — сказав під час презентації голова департаменту програмного забезпечення Apple Грег Федерігі.

За його словами, відтепер додатки, яким потрібна інформація про місцеперебування користувача, будуть кожен раз запитувати доступ до неї, а визначати локацію за маркерами на кшталт Wi-Fi або Bluetooth-сигналів більше не зможуть.

Користувачам пристроїв Apple також запропонують новий механізм авторизації в сторонніх додатках замість функції "авторизуватися через соцмережі".

За допомогою цього механізму, користувач зможе приховати свою електронну адресу від програми — сервіс Apple створить "підставну" адресу, листи з якої приходитимуть на справжню електронну поштову скриньку користувача.

"Новини про логін Apple викличуть занепокоєння у конкурентів, особливо у гігантів індустрії", — коментує Бен Вуд з видання CCS Insight.

"Наявні сервіси авторизації дають спосіб легко авторизуватися за допомогою одного і того ж пароля через всю мережу. Безпека особистих даних — той фактор, на якому будуть наголошувати, щоб створити контраст із Facebook і Google", — стверджує експерт.

"Це маркетинговий інструмент, який дуже добре пасує до загальної позиції Apple з питань безпеки даних".

iOS 13

Копирайт изображения Apple Image caption Одна з функцій iOS 13 — темний режим, при якому програми працюють на чорному тлі

Наступна ітерація операційної системи для айфонів iOS 13 відрізнятиметься від попередніх інтерфейсом і рядом нових функцій.

Тут є темний режим, за якого програми працюють на чорному тлі, а в "Мапах Apple" з'явилася функція "віртуального туру", схожа на режим streetview на картах Google.

Інші ключові зміни включають можливість переводити у тихий режим дзвінки від невідомих абонентів та блокувати відправників у програмі Mail, покращений пошук у повідомленнях та оптимізовану зарядку акумулятора.

Крім того, компанія удосконалила віртуальні клавіатури й додала нові мови, а підказки для друкування тепер працюють на арабському, хінді, тайському, китайському, в'єтнамському, і 22-х офіційних індійських мовах.

Годинники Apple

Копирайт изображения Apple Image caption У годинників Apple з'являться нові "циферблати"

Годинники Apple Watch стануть більш незалежними від айфонів, у них з'явиться свій магазин додатків.

Серед нових додатків для годинників — програма для моніторингу рівня звуку, яка буде сигналізувати користувачеві, якщо він виявився в занадто шумному місці та програма для відстеження менструальних циклів з прогнозом днів максимальної фертильності.

У компанії говорять, що дані про переміщення в галасливих місцях зберігати не будуть.

Mac Pro

Копирайт изображения Apple Image caption У Apple Mac Pro дуже високі характеристики потужності

Крім іншого Apple представила нову версію настільного комп'ютера Mac Pro, з 28-ядерним процесором і retina-дисплеєм із роздільною здатністю 6К, що приблизно на 40% перевищує розмір нинішнього монітора iMac.

Комп'ютер надійде в продаж восени за ціною 5 999 доларів (без монітора і додаткових комплектуючих).

Якщо у користувача є Ipad, то ним можна буде користуватися як другим екраном для комп'ютера.

Що ще розповіли на конференції:

Функції "знайти мій телефон" і "знайти моїх друзів" відтепер зможуть знайти будь-який апарат Apple, навіть якщо він не підключений до інтернету.

У компанії запевняють, що доклали величезних зусиль для того, аби поліпшити деталізацію карт у відповідній програмі.

Новий скрінсейвер для Apple TV — це зображення у роздільній здатності 4K, зняті глибоко під водою у співпраці з Відділом природної історії BBC, авторами серіалу "Блакитна планета".

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