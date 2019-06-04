Apple відмовляється від iTunes і обіцяє новий надпотужний комп'ютер

  • 4 червня 2019
Новий Mac Pro представив глава компанії Тім Кук Копирайт изображения Getty Images
Image caption Новий Mac Pro представив глава компанії Тім Кук

Технологічний гігант Apple оголосив, що його медіа-додаток iTunes закривається, а виконувати його функції будуть Apple Music, Apple Podcasts і Apple TV.

Чутки про те, що Apple збирається закрити музичний додаток, запущений у 2003 році, ходили вже давно, розповідають кореспонденти BBC News з питань технологій Зої Клейнман та Марі-Енн Рассон.

Крім того, в понеділок на Всесвітній конференції розробників Apple (WWDC) оголосили про впровадження нових заходів безпеки на пристроях компанії: створено новий механізм авторизації користувачів в додатках замість використання акаунтів у соцмережах.

Нарешті, на WWDC нам розповіли про нову версію операційної системи, нові додатки Apple Watch і найпотужніший настільний комп'ютер.

Безпека

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Image caption У нового механізму авторизації є можливість приховувати адресу електронної пошти користувача

Apple оголосила про нові заходи у сфері безпеки, виконуючи торішню обіцянку знайти ефективний спосіб боротьби з відстеженням користувачів з боку Facebook.

"Безпека інформації — фундаментальне право людини", — сказав під час презентації голова департаменту програмного забезпечення Apple Грег Федерігі.

За його словами, відтепер додатки, яким потрібна інформація про місцеперебування користувача, будуть кожен раз запитувати доступ до неї, а визначати локацію за маркерами на кшталт Wi-Fi або Bluetooth-сигналів більше не зможуть.

Користувачам пристроїв Apple також запропонують новий механізм авторизації в сторонніх додатках замість функції "авторизуватися через соцмережі".

За допомогою цього механізму, користувач зможе приховати свою електронну адресу від програми — сервіс Apple створить "підставну" адресу, листи з якої приходитимуть на справжню електронну поштову скриньку користувача.

"Новини про логін Apple викличуть занепокоєння у конкурентів, особливо у гігантів індустрії", — коментує Бен Вуд з видання CCS Insight.

"Наявні сервіси авторизації дають спосіб легко авторизуватися за допомогою одного і того ж пароля через всю мережу. Безпека особистих даних — той фактор, на якому будуть наголошувати, щоб створити контраст із Facebook і Google", — стверджує експерт.

"Це маркетинговий інструмент, який дуже добре пасує до загальної позиції Apple з питань безпеки даних".

iOS 13

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Image caption Одна з функцій iOS 13 — темний режим, при якому програми працюють на чорному тлі

Наступна ітерація операційної системи для айфонів iOS 13 відрізнятиметься від попередніх інтерфейсом і рядом нових функцій.

Тут є темний режим, за якого програми працюють на чорному тлі, а в "Мапах Apple" з'явилася функція "віртуального туру", схожа на режим streetview на картах Google.

Інші ключові зміни включають можливість переводити у тихий режим дзвінки від невідомих абонентів та блокувати відправників у програмі Mail, покращений пошук у повідомленнях та оптимізовану зарядку акумулятора.

Крім того, компанія удосконалила віртуальні клавіатури й додала нові мови, а підказки для друкування тепер працюють на арабському, хінді, тайському, китайському, в'єтнамському, і 22-х офіційних індійських мовах.

Годинники Apple

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Image caption У годинників Apple з'являться нові "циферблати"

Годинники Apple Watch стануть більш незалежними від айфонів, у них з'явиться свій магазин додатків.

Серед нових додатків для годинників — програма для моніторингу рівня звуку, яка буде сигналізувати користувачеві, якщо він виявився в занадто шумному місці та програма для відстеження менструальних циклів з прогнозом днів максимальної фертильності.

У компанії говорять, що дані про переміщення в галасливих місцях зберігати не будуть.

Mac Pro

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Image caption У Apple Mac Pro дуже високі характеристики потужності

Крім іншого Apple представила нову версію настільного комп'ютера Mac Pro, з 28-ядерним процесором і retina-дисплеєм із роздільною здатністю 6К, що приблизно на 40% перевищує розмір нинішнього монітора iMac.

Комп'ютер надійде в продаж восени за ціною 5 999 доларів (без монітора і додаткових комплектуючих).

Якщо у користувача є Ipad, то ним можна буде користуватися як другим екраном для комп'ютера.

Що ще розповіли на конференції:

  • Функції "знайти мій телефон" і "знайти моїх друзів" відтепер зможуть знайти будь-який апарат Apple, навіть якщо він не підключений до інтернету.
  • У компанії запевняють, що доклали величезних зусиль для того, аби поліпшити деталізацію карт у відповідній програмі.
  • Новий скрінсейвер для Apple TV — це зображення у роздільній здатності 4K, зняті глибоко під водою у співпраці з Відділом природної історії BBC, авторами серіалу "Блакитна планета".

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