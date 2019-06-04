Копирайт изображения Тетяна Тлявова/Facebook Image caption Мати Кирила поділилася останнім фото свого загиблого сина

У понеділок ввечері помер 5-річний Кирило, якого ще в п'ятницю поранили поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

31 травня вдень у Переяславі-Хмельницькому місцеві поліцейські в нетверезому стані поцілили з вогнепальної зброї у голову дитині. Як кажуть слідчі, це сталося, коли представники поліції розважалися і стріляли по пляшках.

Імен поліцейських правоохоронці не називають.

Їх затримали й обирають запобіжний захід.

Глава Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку та попросив направити його для проходження служби на Донбас.

"Генерал Ценов годину тому звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене і буде прийнято таке кадрове мною рішення", - зазначив на брифінгу вчора ввечері голова Національної поліції Сергій Князєв.

Він висловив співчуття рідним померлої дитини.

Мати Кирила на своїй сторінці у Facebook поділилася останнім фото свого загиблого сина.

Соціальні мережі сходяться на думці про необхідність покарання винних у злочині, проте бурхливо обговорюють, чи пов'язана ця трагедія, як дехто каже, з провалом реформи поліції.

"Потьомкінська дєрєвня, видимість реформи"

Блогер Антон Ходза вважає трагедію наслідком відсутності реальної реформи поліції: "МВС не хотіло і не стало мінятись. На стару мусорську систему натягнули бантик патрульної поліції й так-сяк пропрацювали 5 років".

"Кругова порука залишилась. Кришування залишилось. Рєшалво залишилось", — написав блогер.

Розвиває цю думку журналістка Ольга Худецька.

Користувач Богдан Гдаль вважає, що навіть у тих містах, де був відбір до лав нової поліції, "позитивний ефект від реформи зводиться нанівець".

Журналіст Сергій Щербина вважає, що саме "поліцейських за таке треба закрити зі всією суворістю. Тому що вони несуть підвищену соціальну відповідальність".

Паблік "Баба і кіт" закликає до відповідальності самого міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Сам міністр такі звинувачення не коментує.

Народний депутат від Радикальної Партії Ігор Мосійчук закликає до покарання не лише поліцейських, які скоїли вбивство та їхніх колег, які "хотіли приховати цей жахливий злочин".

Колишній військовий, а нині поліцейський Василь Кор'як пише у Facebook, що завжди боявся виклику на злочин, жертвою якого стала дитина.

"Не варто узагальнювати"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Національної поліції Сергій Князєв під час передачі нових автомобілів патрульним поліцейським у Києві.

Речник МВС Артем Шевченко звертає увагу на те, що нова поліція, на відміну від старої міліції, має "нульову толерантність до підозрюваних у погонах".

Народний депутат Борислав Береза закликає не узагальнювати злочин кількох поліцейських до всієї правоохоронної системи.

"Це не тільки демотивує поліцейських, які чесно виконують свій обов'язок, а й запускає абсолютно неправильний меседж. Не робіть з загибелі дитини політичну технологію", — написав він.

Нардеп навів також декілька прикладів героїчних вчинків поліцейських у різних регіонах України.

Необхідність змін

Користувач Володимир Кухар говорить про те, що "в основі суспільства — тисячі таких обезбашенних ментів. Тисячі ушлих прокурорів. Тисячі заточених на зароблялово суддів".

"Ми можемо поміняти ще п'ять або десять ротацій міністрів чи керівників обласних управлінь. Але ви розумієте, що аби добратися до основ цього всього, треба поміняти разів із сто. Або? Або що ще треба зробити?", — каже він.

Журналістка Катерина Лісунова вважає, що "усі найтяжчі трагедії мають стати прецедентами, мають вести за собою обов'язкові зміни".

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