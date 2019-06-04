Image caption Лейтенант Іван Приходько у залі суду. Прокурори стверджують, що саме він зробив постріл, який став летальним для хлопчика

У понеділок Голосіївський райсуд почав обирати запобіжний захід для двох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, коли він грався на своєму подвір'ї у Переяславі-Хмельницькому.

Лейтенанту Івану Приходьку, якому інкримінують летальний постріл, суд обрав тримання під вартою на 60 днів.

Прокуратура напередодні перекваліфікувала справу з "необережного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження" на "умисне вбивство".

У прокуратурі вирішили наполягати на утриманні підозрюваних під вартою, хоча раніше мова йшла про цілодобовий домашній арешт й відсторонення від займаних посад.

Як передає кореспондент BBC News Україна із залу суду, там зібралися десятки журналістів - справа викликає величезний резонанс. У вівторок активісти оголосили проведення акцій біля управління МВС у кожному місті.

Кожному з двох затриманих поліцейських запобіжний захід вирішили обирати окремо.

Прокурори стверджують, що постріли, які призвели до смерті хлопчика, здійснював лейтенант Іван Приходько.

Його запропонували арештувати і тримати під вартою 60 днів.

А адвокати Приходька наполягали, що недоведеним є умисел вбити хлопчика, тож справу не можна перекваліфіковувати на умисне вбивство.

"Станом на зараз немає жодного документу чи джерела, яке доводить вину цієі особи", - заявив один з адвокатів.

"Ніхто не може сказати, хто зробив постріл", - додав він.

Захист затриманого поліцейцського просить відмовити у задоволенні клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу й обрати їм домашній арешт.

Сам поліцейський заперечує, що стріляв в напрямку дитини.

"Я сам батько двох дітей, я розумію це горе... Прошу розібратися в даній ситуації... Я не стріляв в тому напрямку", - наголосив Іван Приходько у залі суду.

Другий затриманий

Image caption Один з затриманих переяславських поліцейських у суді

По іншому затриманому поліцейському - Володимиру Петровцю - запобіжний захід розглядають пізніше.

Його адвокат відзначив, що підзахисний - учасник бойових дій на сході України.

Водночас прокурори озвучили свою версію: "На відпочинку [Петровець] стріляв по залізних банках з Приходьком. Поруч знаходилось місце, де проводили час неповнолітні особи".

"Зброю, з якоі стріляли і поранили дитину ще не знайшли", - додав прокурор.

"Проти Петровця немає жодного доказу, що він здійснював хоч один постріл", - заявив його адвокат.

"Володимир не стріляв... Жодного доказу немає, що Володимир причетний до позбавлення життя дитини", - наголосив захисник.

І додав: "Одна особа загинула від одноі кулі. Не можуть бути винні у цьому двоє осіб".

"Я не стріляв", - запевнив у суді сам Володимир Петровець.

Смерть хлопчика

Копирайт изображения Іван Пішта Image caption У понеділок відбувся мітинг під МВС у Києві, на якому вимагали притягнути до відповідальності всіх причетних, а також відставки міністра Арсена Авакова

5-річний Кирило Тлявов помер у понеділок ввечері.

Три дні лікарі боролися за життя хлопчика.

Він пережив складну операцію на мозку, після чого перебував у реанімації на штучній вентиляції легень.

Зрештою, травма виявилася несумісною з життям.

"Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я - як президент і як батько - хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості", - написав президент Володимир Зеленський у Facebook.

"Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком", - пообіцяв він.

Пізно ввечері у понеділок відбувся мітинг під МВС у Києві, на якому вимагали притягнути до відповідальності всіх причетних, а також відставки міністра Арсена Авакова.

Копирайт изображения Олена Максименко

У підсумку до мітингарів вийшов голова Нацполіції Сергій Князєв та керівник поліції Київщини Дмитро Ценов.

Останній заявив про свою відставку та попросив перевести його на Донбас.

"Я, як очільник поліції Київської області несу відповідальність за дії підлеглих, тому я звернувся до голови Нацполіції з рапортом про відсторонення мене із займаної посади та прошу направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС", - повідомив Дмитро Ценов.

А у генпрокуратурі заявили, що після смерті хлопчика підозру поліцейським перекваліфікували на умисне вбиство дитини з хуліганських мотивів, за яке передбачено від 10 до 15 років в'язниці, або довічне ув'язнення.

Що відбулося?

У п'ятницю, 31 травня, до реанімації лікарні у Переяслав-Хмельницькому потрапив хлопчик із тяжким пораненням голови.

Спочатку, як повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), працівники поліції встановили, що хлопчик, буцімто, "з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови", коли грався разом з іншими дітьми біля свого дому.

Однак потім, коли лікарі зробили хлопчику операцію і виявили вогнепальне поранення голови, поліцейські "провели додатковий огляд місця події" і знайшли гільзи від патронів та банки.

Після цього під підозру потрапили двоє працівників поліції Переяслав-Хмельницького. У них вдома провели обшуки, вилучивши "патрони та іншу зброю".

Згодом ДБР повідомило їм про підозру, звинувативши у необережному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Поліцейські напідпитку

Як повідомили ВВС News Україна у ДБР, слідчі встановили, що у п'ятницю по обіді двоє поліцейських "відпочивали та вживали спиртні напої на подвір'ї приватного сектору".

"Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були встановлені у вигляді мішеней навпроти ділянки місцевості, де могли перебувати сторонні люди", - розповіла нам у коментарі речниця ДБР Анжеліка Іванова.

"Попри те, що такими діями вони могли завдати шкоду громадянам..., вони продовжили стріляти. Під час пострілів, приблизно о 15:30, поліцейські, діючи зі злочинною необережністю, влучили у дитину", - зазначає вона.

Спочатку голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що поліцейські були "поза службою, без табельної зброї".

Однак у ДБР цю інформацію підтвердити не змогли.

"Поки що не встановлено, яка саме це була зброя. Досудове розслідування триває", - сказала пані Іванова у понеділок.

До цього часу не встановлено, з якої саме зброї вбили Кирила, який грався на власному подвір'ї.

Його родичі стверджують, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них влучив у дитину, бо були дуже п'яні.

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