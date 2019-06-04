На Херсонщині скандал через загибель працівників птахофабрики

Image caption Чорнобаївська птахофабрика

Суспільний резонанс на Херсонщині викликала загибель двох працівників птахофабрики "Чорнобаївське" (Агрохолдинг "Авангард"), що у селі Східне поблизу Херсона.

Нещасний випадок стався 31 травня, під час робіт у каналізаційному колекторі на території підприємства. За попередніми даними, роботу виконували троє людей, двоє з них загинули. Усі постраждалі отруїлися клоачним газом, який скупчився у колодязі.

Про трагедію стало відомо лише 2 червня, коли інформація почала активно розповсюджуватись у соцмережах. Тоді ж на офіційному сайті птахофабрики з'явилася інформація про те, що на місце нещасного випадку одразу викликали поліцію та співробітників ГУ ДСНС.

Також повідомляють, що створили комісію з розслідування нещасного випадку. До неї входять представники родичів загиблих, державних органів та установ.

Приховати нещасний випадок?

Проте херсонські активісти ставлять під сумнів ці дані. Вони наполягають, що адміністрація підприємства намагалася приховати нещасний випадок. Першочергово через те, що підприємство аж два дні зволікало з оприлюдненням інформації про трагедію, адже випадок стався ще у п'ятницю вранці.

Тому активісти ініціювали власне розслідування. Говорять, що саме завдяки їхнім зусиллям справа набула розголосу, і було відкрито кримінальне провадження.

3 червня активісти, журналісти та інші небайдужі громадяни зібралися під стінами Херсонської ОДА та ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Копирайт изображения ХОДА

За словами одного з ініціаторів зібрання, Костянтина Шульги, від очільників відповідальних відомств вони вимагають забезпечити проведення якісного та неупередженого розслідування, відсторонення від обов'язків керівника птахофабрики на час розслідування та притягнення його до відповідальності.

"За нашою інформацією, керівник не збирався оформлювати нещасний випадок як пов'язаний з виробництвом, - каже Костянтин Шульга. - Більше того, він збирався його взагалі приховати, подати як природну смерть внаслідок серцевого нападу. Також нам відомо, що один із загиблих не був офіційно працевлаштований на птахофабриці".

Тому активісти вимагають від начальника ГУ Нацполіції, а також ГУ Держпраці розслідувати ще й факт приховування нещасного випадку, а також факти нелегального працевлаштування працівників на підприємстві.

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Під час зустрічі із журналістами та громадськістю, заступник начальника ГУ Держпраці у Херсонській області Володимир Бондарчук повідомив, що того дня проводилися роботи із заміни насосів, які перекачують фекалії, у колодязі глибиною 6 - 7 метрів.

Працівники виконували роботи підвищеної небезпеки без засобів індивідуального захисту. Один із загиблих був працівником охоронної фірми, яка обслуговує птахофабрику.

Решту обставин та причин у відомстві обіцяють оприлюднити по завершенні спеціального розслідування у 10-денний термін.

"Під час розслідування органами Держпраці, буде також проведено позапланову перевірку підприємства на предмет дотримання вимог законодавства з охорони праці" - повідомив Володимир Бондарчук.

У проведенні якісного та неупередженого розслідування запевнили і начальник ГУ Нацполіції Херсонської області Артур Меріков та його заступник Микола Вербицький.

Копирайт изображения ХОДА Image caption Тимчасово виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій (зліва) та заступник начальника ГУ Держпраці у Херсонській області Володимир Бондарчук

"31 травня нами було відкрито кримінальне провадження за ст. 272, ч.2 "Порушення вимог безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" КПК України". В рамках слідства вже призначено ряд експертиз та направлено подання до суду щодо тимчасового доступу до документів підприємства", - говорить очільник відомства.

Керівництво Херсонської облдержадміністрації обіцяє здійснювати координацію спільних дій у розслідуванні нещасного випадку.

У 2016 році на території цього ж підприємства за схожих обставин загинув 20-річний хлопець. Під час розслідування з'ясувалося, що постраждалий виконував роботи на птахофабриці без оформлення трудових відносин, тому випадок не було пов'язано з виробництвом.

Висновки звелися до того, що постраждалий вирішив зробити селфі на купі гною, внаслідок чого і загинув.

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