"Безкарність вбиває". Як суспільство і силовики реагують на смерть 5-річного Кирила

Image caption До МВС у Києві вже другий день приносять іграшки та плакати, присвячені 5-річному Кирилу

Смерть 5-річного Кирила Тлявова просто на подвір'ї від, як стверджують прокурори, пострілу п'яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому збурила суспільство та змусила згадати протести у Врадіївці, що стали своєрідною предтечею Майдану в 2013 році.

Як же реагують політики на цю подію, розбиралась BBC News Україна.

Реакція президента

У понеділок, за кілька годин після повідомлень про смерть хлопчика, на ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що не дасть "зам'яти справу".

"Я - як президент і як батько - хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом'якшення", - написав у Facebook пан Зеленський.

"Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам'ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною", - додав президент.

Відставка голови поліції Київщини

Копирайт изображения УНІАН Image caption Відставка керівника поліції Київщини Дмитра Ценова - наразі головне кадрове рішення після смерті у Переяславі-Хмельницькому

Напередодні ввечері біля МВС зібрався мітинг, на якому активісти вимагали покарати всіх причетних до трагедії.

Серед вимог була й відставка високопосадових правоохоронців, зокрема, й міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Згодом до мітингувальників вийшли голова Нацполіції Сергій Князєв та керівник поліції Київщини Дмитро Ценов.

Пан Князєв повідомив, що генерал поліції Ценов звернувся до нього з рапортом про відставку, який він має намір підписати.

Сам Ценов заявив: "Я, як очільник поліції Київської області, несу відповідальність за дії підлеглих, тому я звернувся до олови Нацполіції з рапортом про відсторонення мене із займаної посади та прошу направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС".

Також були відсторонені від роботи керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції.

У МВС повідомили, що наразі вирішується питання, чи залишаться вони в органах поліції у майбутньому.

Виклик Авакова

Копирайт изображения УНІАН Image caption На Авакова чекають у Верховній Ради для пояснень

Вже у вівторок трагедія стала провідною темою виступів у Верховній Раді. Депутат Олена Сотник закликала керівників МВС, Генпрокуратури та Державного бюро розслідувань, яке займається справою, прийти і прозвітувати в парламенті.

"Якщо ви вважаєте, що відставки очільника [поліції] Київської області достатньо, то його недостатньо. Мають понести відповідальність прокуратура, тому що вони теж приймали участь у всьому цьому, МВС, Національна поліція", - заявила вона.

"Люди розлючені тим, що відбулося, що система покриває сама себе, що вона не реформована", - додала Олена сотник.

А ще у понеділок на сайті президента з'явилася петиція "про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням" керівника МВС Арсена Авакова.

Станом на день вівторка, менше, ніж за добу, її підтримали більше 10 тис. людей при 25 тис. необхідних підписах.

Проте президент не має права звільняти міністра внутрішніх справ. Це повноваження Верховної Ради.

Що кажуть у міністра

Копирайт изображения УНІАН Image caption У МВС кажуть, що трагедія не може бути приводом для того, щоб відкинути всі здобутки реформи поліції

Сам Арсен Аваков ситуацію поки що не коментував.

Його радник Зорян Шкіряк у коментарі виданню "Обозреватель" пояснив, що міністр взяв під особистий контроль цю справу.

"Від нього реакція вже є, тому що звільнено керівництво київської поліції… Міністр погодив цю відставку", - уточнив він.

"Коли хтось сьогодні репетує про якусь політичну відповідальність, у мене виникає питання: ви адекватні люди чи ні? Чи може міністр внутрішніх справ або керівник поліції залізти в голову кожному співробітнику в кожному районі України, тим більше, коли вони знаходяться не при виконанні і, вибачте, вживають алкогольні напої?" - запитав радник Арсена Авакова.

Слідство

Image caption Затримані - старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько

Суд арештував двох поліцейських - лейтенанта Івана Приходька та старшого сержанта Володимира Петровеця. Саме їх підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила.

Адвокати повідомили, що підзахисні поки що відмовляються проходити аналізи на алкоголь, тест на сліди пороху, а також давати свідчення по справі.

Вони пояснюють це процесуальними порушеннями прокурорів, зокрема щодо строків здачі біологічних матеріалів.

У МВС наполягають, що не покриватимуть своїх колег перед ДБР та намагатимуться розібратися у ситуації.

Суперечності на початку розслідування пояснюють "неочевидністю" ситуації.

У розмові з BBC News Україна речник МВС Артем Шевченко так пояснив інформацію про те, що лікарям спочатку повідомили, що хлопчик отримав травму від падіння: "Бо він впав. Злочин був вчинений в умовах неочевидності... Не було очевидних ознак, що в нього влучила куля".

"Стрільці знаходилися на певній відстані за зеленими насадженнями. Вони спочатку самі не знали, що скоїли. Це стало відомо пізніше, після первинних дій поліції... За попередніми даними, ні стрільці не знали, що накоїли, а ні ті, хто був біля хлопця", - пояснив Артем Шевченко.

Він наголосив, що готовність МВС розбиратися свідчить - "правоохоронна система очищується".

"Це трагедія... Це удар по системі охоронних органів. Це підриває довіру. Ми нікого не покриваємо. Всі винні мають бути покарані", - додав речник МВС.

Активісти анонсували протисти під назвою "Безкарність вбиває" біля управлінь поліції "усіх міст" у вівторок ввечері.

Обставини трагедії

Копирайт изображения УНІАН Image caption Прокурори стверджують, що саме Іван Приходько зробив летальний постріл. Його адвокати наполягають, що "ніхто не може сказати, хто зробив постріл"

Разом з Іваном Приходьком та Володимиром Петровцем начебто було ще дві людини: повнолітній син Володимира Петровця та ще один їхній товариш. Слідчі їх допитали. Про це в інтерв'ю виданню "Вісник Переяславщини" повідомив Андрій Медуниця, в. о. начальника Переяслав-Хмельницького відділення поліції. Він також твердить, що продовжує виконувати свої обов'язки.

За словами Медуниці, Приходько під час затримання поводився агресивно, був напідпитку, як і Петровець.

Обоє "поводилися непристойно, вимагали адвокатів" і казали, що на відпочинку можуть робити що завгодно. Їх затримали о п'ятій ранку біля кафе в Переяслав-Хмельницькому.

Андрій Медуниця розповів, що пішов особисто оглядати місце злочину в пошуках гільз після другої години ночі з ліхтариком.

Саме тоді, за його версією, знайшов на відстані 30 метрів від місця поранення дитини пляшки, одна з яких була пробита.

Медуниця запевняє, що поліція відреагувала достатньо швидко, адже Приходько й Петровець не сховали доказів злочину: ані гільз, ані пляшок: "Якби ми дали хоч півгодини, то їм би вистачило десять хвилин, щоб прибрати пляшки та десять гільз".

В. о. начальника Переяслав-Хмельницького відділення поліції припустив, що в хлопчика міг влучити фрагмент пневматичної кулі, після того, як та вдарилася у дерево й розбилася. За його словами, аби смертельно поранити людину такими кулями, потрібно стріляти з відстані 1-2 метрів.

Андрій Медуниця так само пояснив, чому спочатку поліція вважала, що 5-річний Кирило впав і вдарив голову об каміння:

"З самого початку було ще не зрозуміло, через що в дитини черепно-мозкова травма. Не виключалося, що хлопчик упав на асфальт, вдарився об камінець, можливо, велосипед чи паркан".

На той момент ще чекали нейрохірурга з Києва, який мав дати заключення, а у радіусі кількох метрів гільз не виявили.

Згодом саме нейрохірург виявив пневматичну кульку в голові хлопчика.

Слідчі опитали дітей, які грали з Кирилом. Вони розповіли, що пострілів начебто не чули, лише хлопок, подібний до петарди.

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