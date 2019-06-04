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Говорячи про ситуацію з вбивством 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, в якому підозрюють поліцейських, колишня керівниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе сказала, що на місті чинного очільника відомства подала б у відставку.

"Якби я була начальником Нацполіції або міністром, я б дивилася на це з точки зору моральної і політичної відповідальності - я б пішла", - сказала пані Деканоїдзе в коментарі BBC News Україна.

"Те, що сталося, та інформація, яку я читала вчора і сьогодні, - для мене це шок", - додала вона.

Коментуючи критику реформи поліції, яка останніми днями лунає з багатьох сторін, Хатія Деканоїдзе зазначила, що не вважає зміни, яких зазнали правоохоронні органи, повноцінною реформою.

"Я не думаю, що це взагалі реформа, адже всяка реформа, яка є незавершеною, є напівфабрикатом, а не реформою", - каже колишня очільниця Нацполіції.

За її словами, з 2015-2016 років, коли в Україні запрацювала Патрульна поліція, жодних подальших змін в реформуванні правоохоронної системи не відбулося.

"Нереформована Генпрокуратура, нереформована Служба безпеки, кримінальна поліція… На місцях не змінився жоден начальник області, всі вони лишилися старими людьми, які працювали в старій системі", - каже Деканоїдзе.

Вона додала, що великі сподівання покладає на нового президента, майбутній склад Верховної ради і на те, що вони доведуть реформу правоохоронної системи до кінця.

Хатія Деканоїдзе очолювала Національну поліцію з 2015 по 2016 рік, після своєї відставки повернулася до Грузії.

Що сталося у Переяслав-Хмельницькому

Копирайт изображения Олена Максименко

У п'ятницю, 31 травня, до реанімації лікарні у Переяслав-Хмельницькому потрапив хлопчик із тяжким пораненням голови.

Спочатку, як повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), працівники поліції встановили, що хлопчик, буцімто, "з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови", коли грався разом з іншими дітьми біля свого дому.

Однак потім, коли лікарі зробили хлопчику операцію і виявили вогнепальне поранення голови, поліцейські "провели додатковий огляд місця події" і знайшли гільзи від патронів та банки.

Після цього під підозру потрапили двоє працівників поліції Переяслав-Хмельницького. У них вдома провели обшуки, вилучивши "патрони та іншу зброю".

Згодом ДБР повідомило їм про підозру, звинувативши у необережному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Пізніше справу перекваліфікували на "умисне вбивство". 4 червня обох поліцейських арештували.

Image caption Затримані - старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько

Як повідомили ВВС News Україна у ДБР, слідчі встановили, що у п'ятницю по обіді двоє поліцейських "відпочивали та вживали спиртні напої на подвір'ї приватного сектору".

"Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були встановлені у вигляді мішеней навпроти ділянки місцевості, де могли перебувати сторонні люди", - розповіла нам у коментарі речниця ДБР Анжеліка Іванова.

"Попри те, що такими діями вони могли завдати шкоду громадянам..., вони продовжили стріляти. Під час пострілів, приблизно о 15:30, поліцейські, діючи зі злочинною необережністю, влучили у дитину", - зазначає вона.

Три дні лікарі боролися за життя хлопчика. Він пережив складну операцію на мозку, після чого перебував у реанімації на штучній вентиляції легень.

Зрештою, травма виявилася несумісною з життям.

Справа викликала в Україні величезний резонанс - у вівторок активісти оголосили проведення акцій біля управління МВС у кожному місті. Частина з них закликають подати у відставку міністра внутрішніх справ і начальника Нацполіції.

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