Відео "про захоплення Буковини" Румунією: ГПУ відкрила справу

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Генеральна прокуратура України відкрила провадження через відео про уявне "захоплення Буковини" Румунією. Про це йдеться на сайті відомства.

Справу порушили за фактом вчинення невстановленими особами зазіхання на територіальну цілісність України.

"Прийнято рішення щодо невідкладного вжиття правоохоронними, розвідувальними та іншими державними органами спільних заходів, спрямованих на запобігання і припинення такої протиправної діяльності, яка загрожує територіальній цілісності та суверенітету України", - повідомили в ГПУ.

У відомстві зазначили, що за однією з основних версій слідства, оприлюднене відео - інформаційна операція з боку російських спецслужб.

Досудовим розслідуванням займатиметься Служба безпеки.

Що це за відео і що каже його автор

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Відео під назвою "Romanian - Ukrainian War 2022" (Румунсько-українська війна 2022 року") оприлюднене на Youtube ще 26 травня. Відтоді воно зібрало понад 450 тисяч переглядів.

У ньому розповідається про те, як Румунія "захоплює" частину Буковини, а російські війська здійснюють анексію Одеси і частини Одеської області.

На початку червня на відео звернув увагу головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, який пообіцяв скликати нараду за участю керівників МЗС, Генштабу, Головного управління розвідки і Служби безпеки.

Після цього можливий автор кліпу оприлюднив нове відео, в якому пояснив, що його попередня публікація була лише жартом.

"Не хвилюйтеся містер Анатолій, Україна - моя улюблена країна. Румунія любить Україну. Якщо ви сюди приїдете, я запрошу вас випити", - каже він.

У коментарі "Громадському" той також назвав своє відео "особистим проектом".

"Мені подобається створювати контент "альтернативної історії" для Youtube. Є багато інших відео на Youtube про Україну, навіть про україно-румунську війну. При цьому вони навіть не мають опису, як у мене. Але я не міг подумати, що якийсь чиновник в Україні сприйме це так серйозно. І не прочитає хоча б опис відео", - заявив він.

Водночас новопризначений перший заступник голови СБУ Іван Баканов напередодні заявив, що вважає питанням, чи варто привертати велику увагу до таких відео.

"Іноді здається, що коли ви привертаєте увагу, в даному випадку до цього відео, ваше увага стає інформаційно потужнішим приводом, аби про це відео дізналися. В таких питаннях треба більше зважувати, чи варто коментувати такі речі, або ж просто ефективно на них реагувати", - сказав пан Баканов.

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